Los comentarios sobre el paro de transporte interurbano no sólo abundaron en los foros de opinión de las noticias relacionadas con ese tema, también se filtraron en los de la Cumbre Presidencial Seguridad y Soberanía Alimentaria, para cuestionar la indiferencia del Presidente ante la crisis que vive el país. Los cibernautas también criticaron la actitud del presidente Daniel Ortega, quien no se pronunció sobre la huelga de los transportistas.



Más de 450 mil ciberlectores visitaron está semana EL NUEVO DIARIO online, para informarse minuto a minuto de los tranques que mantuvieron incomunicada a Managua y las principales cabeceras departamentales.



Para algunos, el paro fue una falta de respeto que perjudicó a las personas que deben viajar a diversos lugares del país, ya sea a trabajar o realizar gestiones personales. Otros expresaron su apoyo a los transportistas. Un cibernauta escribió que “se debería buscar otros métodos para solucionar esta difícil situación que no sólo afecta a los empresarios del trasporte, sino a toda la población”.



Cumbre, flores y el pasado

“Lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta”. La reunión de mandatarios convocada por el presidente Ortega fue considerada por los ciberlectores como un “triste espectáculo” y “una pérdida de recursos”. “Más parecía ‘cumbre de flores’ y no alimentaria”, coincidieron los ciberlectores de END online.



La decisión del presidente de Costa Rica, Óscar Arias, de pedir la exclusión de su país en la cumbre alegando algunas “discrepancias conceptuales”, fue una noticia que generó polémica entre los ciberlectores. Algunos felicitaron la actitud del presidente costarricense y otros opinaron que “Ortega no necesita de Arias”.



Una de las noticias más leídas fue, “Frijoles, vaquillas y carne a Venezuela”. Las alusiones de que en Nicaragua se practica el famoso dicho: “Candil de la calle, oscuridad de su casa”, fueron compartidas por los comentaristas, y uno que otro dijo que es “la misma historia del pasado”.



Otras notas que estuvieron en el listado de las más visitadas y comentas son: “Montealegre pide un revocatorio para ortega” y “Mujeres FSLN protestan a Murillo”. En la primera noticia los cibernautas animaron a insistir en la propuesta para revocar al presidente Daniel Ortega, y respecto a la segunda, las mujeres del Consejo del Poder Ciudadano, CPC, que fueron acalladas por la primera dama Rosario Murillo, recibieron el respaldo de todos los ciberlectores que comentaron esa noticia. “Muy bien hecho, no se puede hablar de política con el estómago vacío”, señaló un participante.



Vicente Padilla también recibió un “espaldarazo” de los lectores. “Cómo nos alegramos los nicaragüenses de comprobar que ‘Chente’ está realmente en buenas condiciones, en estos momentos tu trabajo es inspiración para todos”, señalaron los fanáticos.



Los blogs y la encuesta

Los polémicos blogs de END online también fueron muy comentados esta semana, principalmente “La pasión de la polémica”, de la escritora Gioconda Belli, y “No es maravilla que Guillermo Maldonado sea apóstol”, del periodista Edwin Sánchez. Respecto al Blog Ciudadano, se publicó el artículo “Contra el duro, el blando y el pesado”, de Freddy Quezada, quien mandó su escrito a ediciononline@elnuevodiario.com.ni.



La encuesta de la semana: “¿Cómo está la Libertad de Prensa en Nicaragua?”, tuvo 301 participantes, de los cuales el 78 por ciento opinó que la han restringido mucho, y para las otras opciones fue paralela la votación, un 11 por ciento considera que la libertad de prensa está igual, y un porcentaje idéntico piensa que está mejor.



Lo invitamos a votar en el nuevo sondeo que le propone elnuevodiario.com.ni, “¿Cuál es la solución al problema del transporte?” Como siempre, agradecemos la participación de los cibernautas en los diversos foros de END, y los invitamos a que se sigan informando y enviando sus comentarios en nuestro sitio Web.