Transportistas no ceden y más bien se fortalecen

Mientras se realizaba otra encerrona en el Ministerio del Transporte e Infraestructura (MTI) con funcionarios de esta institución y algunos transportistas, más cooperativas del país se sumaban al paro nacional.



Andrés Lara, Presidente de la Cámara Nicaragüense de Transporte, negó que estén negociando con el gobierno, pues las propuestas de seis córdobas en descuento en el precio del combustible y colocar una que otra bomba no son la solución para esta crisis, reiteró el transportista.



Además, dijo que el gobierno está haciendo una ofensiva con sus operadores políticos, funcionarios del MTI y la Policía, todos bajo la organización de Lenín Cerna, en función de desmontar el paro de transporte.



“Lenín Cerda estuvo en León tratando de disuadir a los transportistas, se mueve en todo el país, pero será una tarea muy difícil, ya que el paro está desde el Atlántico hasta el Pacífico, y de norte a sur”, expresó Lara.



Parrales y Colón deben millonada al Estado

El presidente de la Cámara Nicaragüense de Transporte afirmó que las cooperativas Parrales Vallejo y Colón no pueden apoyar la huelga, pues se quedan sin plantel, ya que adeudan al gobierno 36 millones de dólares desde el tiempo en que se privatizó Enabus.



“Ellos se repartieron Enabus y por eso deben asistir a fuerza a las reuniones que convoque el gobierno y firmar lo que les pongan. Si no lo hacen, el gobierno les quita el plantel, las rutas y los deja en la calle”, señaló Lara.



Indicó que Managua no se ha sumado totalmente al paro, pues cuenta con el subsidio al pasaje. Afirmó que a partir del lunes sólo circulará el 30 por ciento de las unidades, y probablemente el miércoles haya un paro total.



Comerciantes de Masaya se suman

“Aquí manda el pueblo, pues el pueblo es presidente”, gritaban comerciantes del Mercado de Masaya, quienes marcharon en caravana hasta El Coyotepe en apoyo al paro nacional del transporte.



Carmen Potosme pidió al presidente Daniel Ortega que se olvide de los pobres del mundo y se acuerde de los pobres de Nicaragua, pues a pesar de que su tramo de verduras está desabastecido producto del paro, de todos modos los altos precios de los alimentos han mermado su venta.



Con sus delantales, comerciantes del mercado municipal de Masaya “Ernesto Fernández” realizaron una concentración en El Coyotepe. Efectivos de la brigada especial de antimotines disgregaban cualquier intento de obstrucción en la carretera, pues esa es la orden, dijo la comisionada Dora Galeano, jefa policial de ese municipio.



Los comerciantes hicieron un llamado al gobierno para que busque una respuesta inmediata a esta crisis nacional y que garantice la estabilidad económica y social de la nación.



Textileras afectadas

Eliécer Trillos Pantoja, Vicepresidente de la Cámara de Comercio y Gerente General de la empresa de transporte Multitrans, informó que Cone Denim, la textilera estadounidense que recién inició operaciones en el país, no ha podido realizar la primera exportación debido al paro del transporte.



Dijo que las maquiladoras no están recibiendo la materia prima que importan, y no pueden sacar las exportaciones porque el transporte de carga está paralizado. Añadió que dos barcos de empresas navieras que tenían que atracar en Corinto, fueron desviados a los puertos de Acajutla, en El Salvador, y Quetzal, en Guatemala, debido a este problema.



Además, señaló que estas compañías podrían retirar sus operaciones en el país, pues a los transportistas de carga no les resulta hacer el viaje entre Corinto y Managua, porque el combustible está demasiado caro y obtienen pérdidas.



Ante esta situación, dijo que ahora quieren que la carga llegue a Puerto Cortés, en Honduras, ya que el combustible en el vecino país es más barato y les favorece en las tarifas que ofrecen. “Es ilógico que estemos financiando a otro país y no al nuestro, por lo cual es un problema que el gobierno debe de tener en cuenta”, expresó Trillos.



Precisó que un total de 2 mil contenedores que se mueven mensualmente en el país están afectados por el paro, lo que impacta en el transporte de mercadería en general. Trillos indicó que el acuerdo que el gobierno firmó con un grupo de transportistas no favorece en nada al sector, porque muchas cosas ya se habían ofrecido en una negociación que tuvieron en 2005, y ofrecer 30 centavos de dólar por galón no es nada, porque ya recibieron dos o tres córdobas de las gasolineras cuando trabajan por contrato, y pueden conseguir otro monto similar con ellos.



Demandó al gobierno una reducción del precio del combustible similar al que tiene Honduras, que es de 3.55 dólares por galón de diesel, mientras en Nicaragua cuesta 4.49 dólares.



También requieren de financiamiento en condiciones favorables para renovar la flota de furgones, que es la más vieja de la región, y que se pongan en funcionamiento las comisiones que se prometieron desde el año 2005, entre otras cosas.