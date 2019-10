¿Cae ministra Cuan?

La ministra de Salud, Maritza Cuan Machado, se encuentra altamente presionada y a punto de renunciar a su cargo, revelaron fuentes del Ministerio de Salud a EL NUEVO DIARIO.



Otras fuentes se atrevieron a afirmar que su destitución es un hecho, tras ser marginada por el presidente Daniel Ortega durante la presentación en la Asamblea Nacional, donde compareció con su gabinete.



La misma fuente indicó que un grupo de altos funcionarios del Minsa, incluido el vicetitular Guillermo González, habrían solicitado al presidente Daniel Ortega la destitución de la doctora Cuan.



Según la fuente, González hizo una solicitud a la Secretaría del Frente Sandinista, también despacho presidencial, respaldado por miembros de la Federación de Trabajadores de la Salud, Fetsalud, pidiendo la destitución de la doctora Cuan. La solicitud fue también avalada por algunos directores generales y específicos del Minsa.



Al ser consultada la doctora Cuan, dijo que prefería no referirse al tema, y se limitó a responder que sigue al frente de la institución.



“Continúo en mi cargo mientras no me notifique lo contrario el presidente Ortega, tampoco he renunciado”, se limitó a responder.



Las cifras del vice



La funcionaria se negó ayer a ofrecer información relacionada con la emergencia ocasionada por la epidemia de leptospirosis, aduciendo que no quería entrar en contradicciones con las cifras que el vicetitular maneja.



La fuente indicó que la presión a la que ha estado sometida Cuan, la hizo llegar al extremo de consultar a quienes la respaldan, si renunciar sería lo más adecuado.



Cabe mencionar que entre los pocos funcionarios de gobierno que gozan de alta aceptación entre la ciudadanía, según las encuestas de opinión, se destaca la ministra Cuan.



Nuestra fuente indicó que Humberto Murillo, otrora secretario general de Fetsalud en el Hospital “Roberto Calderón”, es uno de los funcionarios que se opone a la continuidad de la ministra.



Murillo se ha mostrado inconforme porque la doctora Cuan se ha negado a dejar que trabajadores de la Salud, miembros de Fetsalud allegados a Murillo, se mantengan en actividades dizque sindicales, abandonando sus trabajos.



Intentamos obtener la versión de González pero no respondió a nuestras llamadas telefónicas y a nuestra solicitud de entrevista, aduciendo que se encontraba en reunión.



Porras al rescate



Se conoció que el doctor Gustavo Porras había intercedido ante la pareja presidencial para que no movieran a la doctora Cuan.



Un dirigente sindical de la Confederación Nicaragüense de Trabajadores de la Salud, Contranicsa, dijo que respalda la gestión de la ministra Cuan, sin embargo, señaló que desde que tomó posesión el actual gobierno, los sindicalistas de Fetsalud han sostenido una lucha interna por hacerse de los cargos de dirección y proyectos financiados, sin tener conocimientos ni experiencia.



Mencionó que tal situación ha ocasionado que varios directores cometan graves errores administrativos y de gestión, porque de dirigentes sindicales pasaron a ocupar cargos para los que no están capacitados.