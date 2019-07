Golpes y capturas para proteger a disidentes

JINOTEPE, CARAZO

Con represión policial respondió el gobierno a la protesta de los transportistas de Carazo, en el sexto día del paro indefinido que mantienen 11 cooperativas y cerca de 200 unidades de taxis ruleteros que operan en Jinotepe. La acción violenta dejó como resultado 31 detenidos, cinco buses parcialmente dañados y el desmantelamiento de los tranques, principalmente en el sector de “La Danta”, carretera hacia El Crucero, y en la entrada al municipio de El Rosario, kilómetro 51 de la Carretera Panamericana Sur.



Otra vez el vandalismo policial

Uno de los dirigentes de la protesta, Alfredo Bermúdez, de la Cootrisur, que presta el servicio ordinario a la capital, acusó a la Policía de extralimitarse en sus funciones porque, según dijo, los agentes al mando del jefe departamental de Tránsito llegaron al tranque en la “La Danta” y comenzaron a golpear sin piedad a los buseros, incluso a un señor de más de 60 años, Pedro Ramírez, a quien se llevaron detenido junto al resto de sus compañeros. Luego quebraron los vidrios de las unidades que estaban en el tranque y comenzaron el traslado de los detenidos a las celdas de Jinotepe.



Armando Ruiz, de la Cootraus, llamó al gobierno a que reflexione, porque con el uso de la fuerza pública a nada se llegará, sólo a que las carreteras se tiñan de sangre, y no creemos que eso sea lo que quiera el presidente Ortega. El dirigente exigió la liberación de los presos, incluso de uno de sus hijos, Melvin Giovani Ruiz, que, según dijo, está muy golpeado, y para colmo, el bus que tenía a su cargo desapareció.



El presidente de la Cootraus también acusó a la Policía de estar completamente parcializada en la protesta, porque por un lado reprime y por el otro diligentemente protege a los socios de la cooperativa Granma, que se amarró con el gobierno y ayer con algunas unidades estuvo trasladando pasajeros a la capital, escoltadas por patrullas de antimotines y policías motorizados, pese a lo cual al mediodía de este sábado se reportó que a una de esas unidades los huelguistas le habrían dañado los vidrios delanteros, al hacer detonar un mortero casero, poniendo de esa manera en riesgo la vida de los pasajeros.



Por su parte, el segundo jefe departamental de la Policía, comisionado Buenaventura Miranda Fitoria, confirmó las capturas y señaló que no todos los presos serán pasados al Ministerio Público bajo cargos de alteración al orden público, exposición de personas al peligro e irrespeto a la autoridad y sus agentes, tras confirmar que dos policías fueron agredidos por los transportistas.



Éstos fueron los suboficiales Alberto José Rivera Gago, que recibió un golpe en el codo izquierdo, y Juan Manuel Martínez. El primero, según la versión policial, evitó que al jefe departamental de la Policía, comisionado Rodolfo Morales, lo lesionaran al producirse la refriega en el tranque de “La Danta”.



La Policía, dijo Miranda, actuó apegada a derecho, protegiendo a los pasajeros y a los señores cooperados de la Granma, que desean trabajar, porque los que están en paro pueden permanecer un año si quieren en los tranques, porque es su derecho, pero no tienen por qué obstaculizar la libre circulación de los vehículos y las personas.



Señaló que a los que protestan les requisaron machetes, desarmadores, estacas de madera, grapas de cuatro lados para ponchar llantas, y armas blancas, y que eso evidencia que no están protestando pacíficamente, sino que alientan la violencia. Armando Aburto, que junto a otras tres personas ayer fue puesto en libertad, contradijo la versión de la Policía, y expresó que los agentes llegaron violentos al tranque de “La Danta”, golpeando a los transportistas y dañando las unidades que allí se encontraban.



Entrada la tarde, los presidentes de las cooperativas se hallaban reunidos con la dirigencia departamental del FSLN, en procura de una negociación para lograr la libertad de los choferes detenidos, pero tal encuentro no fructificó, mientras los dirigentes ratificaron que mantendrán los tranques, incluso ahora en El Crucero, donde se concentrarían las cooperativas que están en paro.