El paro sigue: Ni un paso atrás. Esa fue la respuesta de los transportistas ante la propuesta que mantiene el gobierno de subsidiar el combustible a 50 centavos dólar. “Lo que hubo aquí fue un chagüiteo, pero no una agenda de negociación, ya que hasta ahora se sentaron con los verdaderos transportistas”, expresó Andrés Lara, presidente de la Cámara Nicaragüense de Transporte.



El ministro de Transporte e Infraestructura, Fernando Martínez, no accedió a tocar los fondos del ALBA, pues afirmó que los recursos no podrían cubrir la crisis del transporte. Ante esa respuesta, los transportistas lo abuchearon y se carcajearon, pues pedían que se haga manejo transparente de los fondos de Albanisa.



Según el ministro Martínez, la solución es una reforma al Presupuesto de la República y destinar 95 millones de dólares, además de otros beneficios para el sector. Explicó que 24 millones de dólares serán para subsidiar el transporte urbano de Managua, y 71 millones para el sector interurbano, rural y de carga.



“No se puede tocar los fondos del ALBA, pues ya se utilizan más 150 millones de dólares para pagar la generación de más de 40 megas de energía en nuestro país”, dijo el titular del MTI.



Hacer uso transparente de fondos del ALBA



El presidente de la Cámara Nicaragüense de Transporte indicó que no aceptará una reforma al presupuesto, pues el actual ya está apretado y están conscientes de que sí existen fondos de la cooperación venezolana, pero no hay voluntad del gobierno para sacar los numeritos.



“Honduras tiene el mismo acuerdo comercial con Venezuela y el precio del combustible es más barato. Incluso, los transportistas tienen mejores acuerdos con ese convenio. Supongamos que sean 900 millones de dólares de crédito, 450 millones pasan al fondo del ALBA, de éstos, 225 millones de dólares se deben incluir al presupuesto, como hacen en el vecino país”, dijo Lara.



Reiteró que se debe realizar un escrutinio público de los fondos del ALBA, pues sólo así se conocerá la capacidad estatal para darle solución a esta crisis.



Ministro pide desmantelen paro



Por su parte, el ministro Martínez hizo un llamado a los transportistas a desmontar el paro y así seguir negociando. Propuesta que fue rechazada por los transportista, ya que esa es única forma de lucha.



Transportistas arreciarán paro



Los transportistas amenazaron con arreciar el paro, pues el ministro de Transporte no accedió a reunirse con ellos a las ocho de la mañana, sino hasta las cuatro de la tarde de hoy, en la Universidad Católica, siempre teniendo como mediador al cardenal Miguel Obando.



Lara informó que hoy se discutirá en la agenda el congelamiento o la rebaja de precios al combustible, así como la liberación de los cientos de detenidos, producto del paro nacional de transporte.



En tanto, Rafael Quinto, presidente de la Unión Regional de Cooperativas de Transporte Colectivo, afirmó que el paro de transporte se mantiene en la capital, donde circulará el 50 por ciento de las unidades de esta cooperativa.



Alcalde Marenco aconseja flexibilidad al Gobierno:



Usar petrodólares y buscar descuento especial para el país



El alcalde capitalino, Dionisio Marenco, afirmó que lo único que nos queda por hacer “es comenzar a usar los pies, andar en bicicleta o utilizar las caponeras. Debemos hacer ejercicio, parece broma, pero es cierto, porque la situación se va a poner muy dura esta semana si no se llega a un acuerdo.”, dijo en declaraciones brindadas la mañana del domingo, antes de que iniciara la frustrada reunión de negociación.



Nicho reitera: usar petrodólares



Comentó que la única salida en el corto plazo es la utilización de los petrodólares. “Daniel (Ortega) puede hablar con el presidente (Hugo) Chávez para que se amplíe el tiempo de concesión de 25 años a 30 ó 40 años el plazo de pago”.



Agregó que “otra medida es que se haga descuento especial para Nicaragua, aunque sea prohibido por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), pero lo que consume Nicaragua es tan poco que al final se podría hacer”, expresó Marenco.



Marenco instó al gobierno a realizar una negociación flexible, una combinación de tasa flotante entre precios, impuestos, margen de utilidad en la cadena de distribución, e inclusive hacer planes de racionamiento. “50 centavos de dólar puede ser bueno cuando el barril de petróleo tiene un valor de 50 dólares”, indicó.