Amenazas de arreciar en los plantones

La reunión convocada por el gobierno para desmontar el paro no surgió efecto, pues al contrario, los transportistas salieron con la decisión de arreciar más su protesta. Más de dos horas duró la negociación entre el ministro del Transporte, Fernando Martínez, y los huelguistas, sin embargo, no se llegó a un arreglo.



Fuentes de los Transportistas amenazaron con colocar tranques en las principales carreteras de acceso a las ciudades. Algunos participantes de la protesta no descartaron que, si es necesario, podrían hacer correr la sangre, esa grave posibilidad se comentó ante la actitud del titular del MTI al decidir reanudar las negociaciones hasta las cuatro de la tarde de hoy, cuando los líderes del paro demandaron iniciara a primera hora de este día lunes.



A pesar que el problema del transporte es una prioridad para el gobierno, no lo fue para Martínez, ya que los demandantes pedían una reunión a tempranas horas de la mañana. Andrés Lara, miembro de la Coordinadora Nacional de Transporte lamentó que no se resolviera esta crisis lo más pronto posible.



Nos quieren ver en las calles…



“Nos quieren ver en las calles y así va ser. Vamos a presionar al gobierno para que negocie lo más pronto posible”, dijeron cooperados del transporte al salir del auditorio de la Universidad Católica la noche de ayer.



Liberación de detenidos… y



¿quién asume reparación de daños?



Entre las principales demandas de los transportistas es liberar a los cientos de detenidos en todos los tranques del país, especialmente a los de León, y establecer clara y específicamente quién pagará los daños provocados por la Policía a las unidades de transporte.



Recordaron que videos aficionados han dejado en evidencia la acción represiva y vandálica con que actuó la Policía en León, causando daño y destrucción de manera deliberada a unidades de los transportistas que protestan.



“Los compañeros presos han sufrido toda una serie de vejámenes, pues fueron encarcelados con violadores y asesinos. Uno de ellos durmió con el hombre que mató a su mujer, y durmió ahí…, mientras nuestro compañero tuvo que soportar esta situación más de 24 horas”, dijo el Andrés Lara, miembro de la Coordinadora Nacional de Transporte.



Denuncian persecución y lamenta



Policía partidaria



Además, denunciaron ser perseguidos, pues a los mismos transportistas que fueron liberados, horas más tarde los volvieron a encarcelar. Los transportistas también pidieron la participación de los obispos en la próxima reunión.



Lara también lamentó la actuación de la Policía Nacional, la cual calificó como política y partidaria. Además, dijo que esto es un mal precedente y pone en riesgo la institucionalidad que gozaba esta institución.



Represión al mejor estilo somocista



“Lo que vivimos, principalmente en León, fue una represión al mejor estilo somocista, donde nos recetaban palo al pueblo”, dijo el miembro de la Coordinadora Nacional de Transporte.



Citó como ejemplo la situación de La Chureca, donde le colocaron tranque en el basurero municipal al alcalde Dionisio Marenco y la Policía no actuó. “También los estudiantes universitarios paralizaron hace unas semanas la Carretera Norte por varias horas y tampoco actuaron”, señaló Lara.



El mensaje intimidante del Ejército



Además, criticó la presencia de militares en la Quinta Región, pues afirmó que éste es un mensaje de intimidación para los transportistas. “Nada de eso nos intimidará, por el contrario, nos da más coraje en nuestra lucha”, indicó Lara.



Estelí se normalizaría



Previo a la negociación en Managua, los transportistas de Estelí acordaron comenzar a laborar el día de hoy. Más de 40 autobuses de la Cooperativa de Transportistas del Norte “Luis Enrique Benavides” (Contraleb) comenzarían a brindar su servicio en más de 30 municipios que conforman Nueva Segovia, Madriz y Estelí.



El jefe policial de Estelí, comisionado mayor Otilio Duarte, dijo que los transportistas que continúen en paro podrán mantenerse el tiempo que deseen, siempre y cuando no obstaculicen la libre circulación.



Con la colaboración de Máximo Rugama