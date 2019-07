No somos destino como sitio seguro

Los últimos acontecimientos de Nicaragua están derrumbando la imagen del país como un sitio seguro para invertir y un destino turístico que visitar, afirmaron ayer representantes del sector privado y turistas que abandonaban nuestras fronteras.



La presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), Lucy Valenti, dijo ayer que se ha afectado a todos los sectores del país, pero en especial al turismo.



“Todo problema que afecte la imagen del país internacionalmente como crisis, inestabilidad y enfrentamientos violentos, de inmediato tiene sus efectos en el sector turístico, la imagen del país se derrumba como destino y como sitio seguro para invertir”, dijo Valenti.



Viajeros sumamente preocupados



Mientras tanto, en el Aeropuerto Internacional “Augusto C. Sandino”, personas que utilizan la vía aérea para entrar o salir del país, expresaron su preocupación.



Pablo Rizo, un nicaragüense que vive en Miami, afirmó que vino a Nicaragua para pasar vacaciones con su familia, pero el problema del transporte le hizo acortar su estadía por el miedo a quedar entrampado.



Otro de los viajeros, quien únicamente se identificó como Eduardo, afirmó que la situación del país es difícil, y que este gobierno está llevando a la bancarrota a Nicaragua.



También a particulares



Elías Granera, otro ciudadano que encontramos ayer en la terminal aérea, consideró justa la protesta de los transportistas, pero consideró que también se debe hacer algo por reducir el precio para los vehículos particulares, porque la población no puede seguir pagando un valor tan alto por el combustible.



Para Freddy González, no es lógico que el combustible que Venezuela vende a Nicaragua, y que producto de los acuerdos viene saliendo a 40.50 córdobas, el gobierno lo esté vendiendo a 100 córdobas.



“Por eso Daniel se hace el sordo, porque la plata le queda al gobierno, mientras la canasta básica seguirá subiendo por el alto precio del combustible”, señaló.



González manifestó que supuestamente somos un país privilegiado por tener un acuerdo petrolero con Venezuela, pero la población no siente los beneficios que está dejando esa cooperación.



Luis Espinoza, un taxista que presta servicio en el Aeropuerto Internacional de Managua, confirmó los problemas provocados al turismo, al señalar que los extranjeros se están regresando a sus países o están cancelando sus visitas a Nicaragua.



Dijo que los turistas no quieren andar en taxi, por temor a ser atacados.



“Los turistas revisan la situación del país a través de internet, y si miran que hay problemas, deciden no venir”, apuntó. Añadió que unos extranjeros que tenían planeado visitar San Jorge o la Isla de Ometepe, decidieron cancelar sus viajes.



Enviamos malas señales

“En la medida en que no se encuentre una solución con un diálogo serio que envíe un mensaje hacia fuera de que se quiere superar la crisis, pues la imagen del país se vendrá deteriorando inevitablemente”, estimó Valenti.



Explicó que el turista que compra paquetes turísticos lo hace muchas veces con varios meses de anticipación, es decir, antes que estallara una situación de conflicto, y eso provoca que cuando viene a disfrutar de sus vacaciones, se encuentre con una huelga, desabastecimiento en los hoteles, restaurantes, mercados, disturbios en las carreteras, y se siente inseguro, y cuando regresa a su país, sólo dice cosas negativas de Nicaragua.



“Si a eso le sumás que se han iniciado nuevamente los apagones, pues la calidad del servicio turístico se deteriora más, y eso tiene como resultado que el turista diga: ‘No vayan a Nicaragua’, es decir, una propaganda adversa”, dijo la presidenta de Canatur.