Un raro asalto y cuasi ejecución a escolta de Nicho

Isaías Lazo Avilés, de 47 años, escolta del alcalde de Managua, Dionisio Marenco, fue baleado la noche del sábado en un asalto calificado por su hermano, Napoleón Lazo, como muy raro y con señales de otra cosa.



Lazo recibió dos impactos de bala cuando viajaba en un taxi que abordó en sector de La Racachaca, en el barrio Altagracia a eso de las siete de la noche.



Después de supuestamente robarle el dinero que portaba, cuya cantidad se desconoce, a Lazo sus agresores lo abandonaron en el kilómetro 17, carretera vieja a León, donde fue auxiliado por pobladores del sector.



“Lo raro es que los ladrones no se le robaron el reloj Seiko de mucho valor”, remarcó Napoleón Lazo, consanguíneo del miembro de la seguridad personal del alcalde Marenco.



Los proyectiles perforaron el pulmón derecho, los riñones, el hígado y el páncreas informó Napoleón Lazo, hermano del guardaespaldas del edil capitalino.



A consecuencia de los daños en los órganos vitales, Avilés fue operado de emergencia por los galenos del referido centro asistencial.



Taxista ordenó que lo mataran

Otro hecho que resulta extraño para los familiares de Isaías Lazo Avilés, es que supuestamente el taxista que conducía el carro que abordó el escolta de Marenco ordenó que lo mataran.



Napoleón Lazo reafirmó que su hermano dijo a las primeras personas que lo auxiliaron que el chofer del taxi en que viajaba ordenó a sus compinches que lo mataran.



De acuerdo con lo relatado por la víctima del raro robo, después que se subió al taxi, a las pocas cuadras se montaron otros tres hombres quienes una vez estando en el vehículo le dijeron que se trataba de un robo.



Napoleón Lazo agregó que su hermano portaba una pistola en ese momento. Él le dijo que logró herir a dos de sus agresores, pero esta versión no ha sido confirmada ni por los otros parientes de Lazo ni por las autoridades policiales.



Simuló estar muerto

Aparentemente, el escolta del alcalde Marenco se salvó de ser ultimado por sus victimarios porque los engañó simulando estar muerto.



La Dirección de Prensa de la Alcaldía de Managua emitió un comunicado donde se indica que Lazo fue asaltado fuera de su horario laboral y que no estaba acompañado por ningún empleado o funcionario de la municipalidad.



La versión oficial

La Directora de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, comisionada mayor Vilma Reyes, informó que el móvil de la agresión que casi le cuesta la vida a Isaías Lazo Avilés fue el robo con intimidación.



Según la información obtenida por las autoridades policiales, el escolta del alcalde Marenco abordó un taxi marca Hiunday cerca de donde fue el cine González con dirección La Racachaca, en el barrio Altagracia.



La versión oficial de la Policía, brindada por la comisionada mayor Vilma Reyes, difiere de la proporcionada por el hermano de la víctima quien dijo que éste tomó el taxi en el sector de La Racachaca.



La vocera policial agregó que Lazo fue despojado de su arma de reglamento, de un teléfono celular y de una cantidad de dinero no determinada.



La comisionada Reyes indicó que la Policía tuvo conocimiento del robo con intimidación seguido de lesiones a eso de las nueve y 40 minutos de la noche, cuando una dama, familiar de Lazo, llamó a la Estación Dos de Policía.