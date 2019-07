Ex militares dispuestos a cultivar tierras ociosas

PUEBLO NUEVO-ESTELÍ

La falta de terrenos y financiamiento para producir son, entre otros, los problemas que agobian a los ex miembros del Ejército de Nicaragua, que viven en el municipio esteliano de Pueblo Nuevo, y por ello llamaron al gobierno a que les apoye.



Ellos, al igual que unos quinientos ex miembros de la Resistencia Nicaragüense, colaboradores y guerrilleros sandinistas, se han juntado en la Asociación de ex Militares 18 de Mayo, y poco a poco han borrado rencores y diferencias políticas para luchar en contra de la pobreza y el hambre que les agobia cada día.



El coordinador de la Asociación a nivel departamental, Alejandro Salgado, quien presidió una asamblea con decenas de miembros, en Pueblo Nuevo, señaló que de forma constante sostienen reuniones de trabajo en cada de las seis localidades que conforman este departamento.



En la actividad dijo que abordaron una serie de planteamientos, como las estrategias para defender y reclamar sus derechos, ya que sólo en Nicaragua se observa que a los ex miembros del Ejército nadie les apoya, y que, por el contrario, hay quienes hasta los discriminan.



Por su parte, Sabino López Rivera, coordinador de la asociación en Pueblo Nuevo, indicó que en la asociación están integrados reservistas, cumplidores del SMP, colaboradores guerrilleros y ex miembros de la Resistencia Nicaragüense.



Indicó que están gestionando proyectos para los ex militares, ya que varios de ellos no cuentan siquiera con una casa.



En tanto, Leopoldo Andino Méndez detalló que las necesidades son muchas, y que es necesario que las instituciones del Estado, no sólo el Poder Ejecutivo, se acuerden del sector.



Dijo que cuando ganó este gobierno hubo una serie de expectativas, y por ello esperan que les ayude.



Queremos un apoyo, pues consideramos que el gobierno tiene capacidad de cumplir, ya que la mayoría de ex combatientes estamos dispuestos a trabajar y a hacer producir la tierra si ésta se nos facilita, dijo.