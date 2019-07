Madre desempleada gana 300 dólares

Lorena Rivas tiene 30 años y cuatro hijos. No tiene trabajo formal, sin embargo, recolecta mil 500 kilos de plástico a la quincena para poder alimentar a sus vástagos. Fue la ganadora del concurso “¿Quién tiene las bolas más grandes?”, realizado por la comuna en el Distrito Cinco de la capital.



Posa orgullosa con sus hijos frente a la cámara, y relata que ganó 300 dólares en el concurso. “Todos trabajamos, anduvimos recolectando botellas en la basura, en la calle y donde las encontráramos”, comenta entre risas.



Rivas afirmó que para construir la bola más grande utilizó 25 mil botellas, las cuales venderá a una empresa de reciclaje, para sacar un poco de dinero. Además, dijo que en el barrio Grenada, donde ella habita, más familias se dedican al acopio de plástico, pues han encontrado un empleo informal.



Dinero en la basura

Francisco Orozco, promotor de acopio para reciclaje de la empresa Resina S.A., dijo que esta planta se dedica a la recolección y reciclaje del plástico post consumo. Comentó que el reciclaje se emplea por dos motivos: el ambiental, ya que ayuda a mantener limpio el entorno y el valor comercial.



Indicó que esta empresa recolecta al mes, más de cien toneladas de plástico, y todavía queda plástico en las calles. Lamentó que nuestro país todavía no tiene la conciencia sobre el uso del reciclaje y el plástico es tirado como basura.



“Muchas familias han encontrado en el reciclaje un empleo, ya que el kilo de plástico se compra a 25 centavos de dólar. Una microempresa familiar que recolecte una tonelada de plástico al mes puede ganar 400 dólares, un ingreso con el que no contaban”, afirmó Orozco.