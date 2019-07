Se comen la cuenca y “embarcan”a Managua

En un país con muchas regiones que sufren de sed, Managua se da el lujo cada año de desperdiciar por la vía de las inundaciones, toda el agua potable que puede trasladar una larguísima caravana de camiones cisternas, uno tras otro, desde Tipitapa hasta la Plaza de la Revolución.



¿Por qué? Por las desastrosas prácticas en la cuenca sur de la capital, responde el ingeniero en hidráulica Carlos Láinez. Esto ha significado que por cada kilómetro cuadrado de urbanización, el acuífero de la ciudad deja de percibir 250 mil metros cúbicos de agua por año, que terminan causando desastre en los barrios y carreteras.



Sólo en la subcuenca dos, prácticamente los tanques de abastecimiento subterráneo de la primera ciudad del país, están prácticamente clausurados porque el 70% del área fue urbanizada.



Los cálculos señalan que debido al sellamiento de esta extensión, otrora boscosa, en escurrimientos bajan a la capital 36 millones 250 mil metros cúbicos, más de lo suficiente para anegar la Leal Villa de Santiago de los Caballeros.



Es por eso que el ingeniero Láinez grafica este injustificable derroche del recurso, con la fila de pipas sobre la Carretera Panamericana Norte. “Las inundaciones en Managua son el resultado de la carencia de un desarrollo ordenado de la cuenca sur del Lago de Managua”.



Bajo estas premisas, las causas fundamentales de las lagunas urbanas que se forman durante el invierno son por la deforestación de la parte media y alta de la cuenca, que en los años 50, del siglo pasado, fueron utilizados para la agricultura intensiva, sin tecnología y prácticas culturales inadecuadas, indicó el experto.



En aquella época era el desarrollo agropecuario que se empujaba en la cuenca sur. Actualmente, la misma área con una extensión de 825 kilómetros cuadrados, está subdividida en cuatro subcuencas. La dos es la más importante porque concentra todo el casco urbano de Managua, que ha crecido de una manera acelerada, y hacia la parte media y alta de la cuenca.



Se comieron la cuenca

Al respecto, de los 208 kilómetros cuadrados que tiene esa subcuenca, está urbanizado alrededor de un 70 por ciento, o sea “se han comido la cuenca”, aseveró Láinez.



Eso ha originado una impermeabilización de los suelos, estimó. Es como haber colocado un paraguas, pero en el suelo, ilustró. Además de la deforestación, el desastre se debe a la erosión, la sedimentación, el incremento de urbanizaciones con drenajes superficiales, incapacidad hidráulica del drenaje existente, alteración del drenaje natural ocasionado por algunos urbanizadores inescrupulosos, falta de mantenimiento de los existentes.



A todo esto se agrega la basura y el manejo inadecuado de los materiales y desechos de la construcción, porque hay constructores que para evitar pagar el transporte de los desperdicios, los ponen en las calles para que las corrientes se los lleven, depositándolos en los tragantes y atascándolos.



“También he observado que algunos urbanizadores, no todos, han modificado el drenaje natural de la cuenca sur, rellenando los cauces para construir sobre ellos, y éstos son bombas de tiempo para las inundaciones”.



¿Cuáles son los efectos de estas prácticas?

En este tipo de “desarrollo”: el aumento de los escurrimientos, reducción del tiempo de concentración del agua, reducción de la infiltración y con ello la recarga al acuífero.



Reducción de la disponibilidad de agua para consumo humano, aumento de las probabilidades de inundación, sobre todo este año, que según pronósticos del Ineter es año Niña, con aumento de lluvias, y por ello se incrementarán las probabilidades de inundación durante el invierno.



Podemos observar la paralización de la actividad social, económica, del transporte, daños a la infraestructura de la ciudad y en el peor de los casos, pérdidas de vidas humanas.



¿Qué hacer?

Es necesario implementar acciones que conlleven a reducir estas inundaciones, para lo cual hay que impulsar acciones integrales, porque aquí no se puede resolver el problema de Managua mejorando la capacidad hidráulica de los cauces. Aquí se necesita eliminar, en primer lugar, el avance de las urbanizaciones hacia la parte alta de la cuenca sur. Después, reforestar de una manera masiva y dejar que la naturaleza misma se encargue de reinar en las partes altas.



Urge un programa de conservación de agua y suelo mediante controles de torrente, presas con gaviones, etc. Mejorar el manejo de las micropresas existentes, que se les dé mantenimiento antes de la llegada del invierno.



La microcuenca de drenaje que va a estos pequeños embalses no tiene el manejo adecuado para que llegue a funcionar como grandes pozos de infiltración.



El ingeniero Láinez recomienda que a la altura de los 200 metros hasta los 600, hay que cambiar el sistema de drenaje fluvial, o más bien, combinarlo, mediante pozos de infiltración, transformando los tragantes y los pozos del sistema, en excavaciones de absorción para reducir los escurrimientos.



Pero el dato real es que en vez de infiltrarse el agua, son algunas urbanizaciones las que se introducen y hacen de las suyas, lamentó.





Es tarea de todo el mundo

La responsabilidad del mantenimiento de los cauces no sólo es de la alcaldía, sino de toda la ciudad, de la gente que vive en la cuenca sur. No tirar la basura a los cauces ni dejar desechos de construcción en las calles me va a beneficiar, e igualmente a quienes viven aguas abajo, y con eso, vamos a resolver el problema de inundación de Managua, aseguró el ingeniero Carlos Láinez.



Managua, con un poco más de 600 barrios, muchos de ellos a la deriva, también lleva su cuota de responsabilidad en el desequilibrio del régimen hidrológico.



“Si en condiciones normales de precipitación hay daños a la infraestructura, a la población y a la economía, ¿cómo será en un año de intensas lluvias? La única solución, dado que el daño ha sido integral, debe ser el tratamiento integral. Con la participación de la sociedad, instituciones, de todos los sectores, involucrados en acciones concretas, se puede reducir en gran parte los problemas de inundación”, propuso.