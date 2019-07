Ometepe por quedar aislada

El presidente Nacional de la Cámara de de Transporte Acuático de Nicaragua, Milton Arcia, aseguró ayer a EL NUEVO DIARIO que muchos dueños de naves que cubren diversas rutas por agua, podrían irse al paro, porque “estamos con la soga al cuello”, por los altos precios del combustible.



Arcia, quien además es propietario de los dos ferris Ometepe, que cubren la ruta San Jorge-Isla de Ometepe, no descartó encallar dichas

embarcaciones, que son los principales medios de acceso para transporte de carga y pasajeros que se dirigen a la paradisíaca isla que pelea por ser una entre las siete maravillas del mundo.



“Ya uno de los ferris no está saliendo, debido a que no hay mucha demanda de transporte de carga y pasajeros, y el otro lo mantenemos cubriendo la ruta, porque tenemos un compromiso con turistas nacionales y extranjeros, ya que durante todo el año vendemos paquetes turísticos y somos una empresa responsable. Además, estamos apoyando a la Isla de Ometepe para que ingrese entre las siete maravillas del mundo”, justificó.



No obstante, el empresario detalló que los altos precios del combustible los está llevando a la bancarrota, y asegura que el gobierno nunca les da repuesta ya que con quienes siempre llegan a acuerdos es con los transportistas terrestres, y añadió que desde hace dos años no

les han incrementado las tarifas en las áreas de carga y vehículos, y que sólo se les dio un incremento del 25% en los pasajeros de clase B.



Ferry al paro

“Es por eso que al paso que vamos también existe la posibilidad de estacionar el otro ferry, por los altos costos del combustible, y no descartamos un paro del transporte acuático, pero de momento estamos en conversación con el Ministro de Ministerio de Transporte e Infraestructura Fernando Martínez y ya llevamos cuatro reuniones”, explicó.



Según Arcia, en la última reunión que sostuvo con el titular del MTI, éste le prometió que les daría repuestas a los transportistas del sector acuático en cuanto a los precios del combustible, “y en esas conversaciones estamos, y esperamos no llegar a un paro, porque nunca lo hemos consumado”, explicó en tono desafiante el presidente Nacional de la Cámara de de Transporte Acuático de Nicaragua.



Al final, Arcia señaló que la actual crisis que vive el país ha ocasionado que el ingreso de turistas a la Isla de Ometepe se haya disminuido en un 50%, afectado la actividad económica de la paradisíaca isla.