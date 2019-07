Paro de transporte dividido

El paro de transporte en el diamante de las Segovias continúa aunque con menos fuerza que la semana pasada. Los miembros de la Cooperativa de Transporte del Norte Luis Enrique Benavides y de las cooperativas de taxi ya no apoyan el paro y están brindando el servicio de manera regular. Mientras que las cooperativas COTRAN y 25 de Febrero, ambas interurbanas mantienen el paro y tienen parqueados 22 buses a 2.5 Km. de la entrada de Estelí, en la zona conocida como La Thompson.



Juan Eliazar López, representante de la COOTRAN acusó de “vendidos” tanto al gobierno como a los miembros de las cooperativas que ya no apoyan el paro.



Presencia policial

Hoy lunes en horas de la mañana se vivió un poco de tensión cuando los transportistas intentaron instalar un tranque pero la policía de la localidad se hizo presente impidiendo la acción.



El Jefe de la Policía de Estela, Comisionado Mayor Otilio Duarte, conversó con los transportistas y les dijo que así como tienen el derecho de manifestarse también se debe respetar la libre circulación a las personas que trabajan y deben movilizarse. Indicó que los transportistas pueden mantenerse el tiempo que desee en los plantones mientras su protesta sea, cívica, no obstaculicen la libre circulación o ejecuten agresiones en contra de los demás.



El Comisionado Mayor Duarte, señaló que serán implacables en contra de aquellos individuos que realicen cualquier acción atentatoria en contra de los transportistas y usuarios. “No vamos a tolerar que se atente contra la libre circulación” advirtió.



Explicó que la Policía está en la obligación de proteger la integridad física de los transportistas y de sus unidades. Así como respetamos a quienes se mantienen en el paro pacífico de actividades así estamos en la responsabilidad brindar seguridad a los transportistas que rompieron con la protesta acotó.



Al lugar se presentó Roberto Petray coordinador de la CPDH en Estela, quien llegó por un llamado de los transportistas en huelga que aducían que sus derechos estaban siendo violentados por la policía. Pero estos comentarios fueron desechados cuando el Comisionado Mayor Duarte explicó que su papel era garantizar la libre circulación en la carretera panamericana.



Ciudad en calma

En la ciudad de Estelí, las rutas urbanas y los taxis circulan con normalidad. Aunque la Cooperativa Luís Enrique Benavides aseguró que circularían más de cuarenta autobuses urbanos, son pocas las unidades que se movilizan.



En una maratónica sesión de trabajo que culminó casi cerca de las siete de la noche de este domingo y en la que participaron además de funcionarios del gobierno, el jefe de la Policía en el departamento de Estelì, Comisionado Mayor Otilio Duarte, los dueños de autobuses, quienes a la vez son miembros de la Cooperativa de Transportistas del Norte “Luis Enrique Benavides” CONTRALEB, acordaron laborar con normalidad a partir de este lunes.



El presidente de la COTRANLEB, José Andrés Carrasco, señaló que sin menoscabo de quienes deseen continuar con el paro de actividades, ellos comenzarán a brindar el servicio a la población segoviana, y que luego, se integrarán a cubrir los demás itinerarios que en tiempos de normalidad han cumplido.



Dijo que ya no están dispuesto en que este paro de labores,--- el que para ellos no tiene razón de ser,--- siga dañando a la población sobre todo de menos recursos, que es la que mayoritariamente utiliza el transporte interurbano colectivo.



Combustible a menor precio

Los delegados del Ministerio del Transporte e Infraestructura y de Gobernación, Guillermo Sánchez y Frank Boedeker, son los garantes de que en las gasolineras, a los taxistas y dueños de autobuses que se encuentran trabajando, se les venda el galón de combustible a seis córdobas menos y con medidas exactas.



Este encuentro en el que estuvieron presentes los cinco miembros de las Cooperativas de Taxi, existentes en este departamento norteño, fue auspiciado por el delegado del Poder Ciudadano y diputado esteliano, Lester Iván Martínez Huete.



Boedeker y Sánchez aseveraron que promoverán otras acciones a fin de que el alza feroz que han experimentado los combustibles, tengan una acción que amortice y no continúe marginando más al sector y a los usuarios del transporte colectivo y selectivo.



El licenciado Héctor Centeno, gerente propietario de dos estaciones gasolineras ubicadas en esta ciudad y otra en el municipio de La Trinidad, expresó, que ha establecido coordinaciones con la parte de PETRONIC –ESTADO y un personal especializado dará atención a los transportistas.



Desde ayer domingo en hora de la tarde comenzaron a atender con esta modalidad aplicando una rebaja en los precios por galón de combustible de seis córdobas.



Centeno, dijo que cuentan con suficiente inventario de combustibles como para atender las demandas de los transportistas.



Para establecer el control de la venta en las gasolineras les registran las placas a cada unidad y a qué cooperativa pertenece el transportista, sea busero o taxista beneficiado.



Indicó que luego establecerán coordinaciones con el gobierno para establecer controles estrictos en los descuentos por galón aplicados a los transportistas.