"Todo está súper caro"

Los alimentos empiezan a escasear en los mercados de Managua en el octavo día de huelga del transporte, mientras el gobierno intentaba un arreglo con los transportistas que reclaman una reducción drástica del precio del combustible, con la mediación del cardenal Miguel Obando.



"Estamos pasando una crisis tremenda, no vienen productos (...) o los traen un poquito y más caro" por el paro de transporte, dijo la comerciante Isabel Calero del mercado de mayoreo.



Productos como papa, yuca, quequisque (malanga), cebolla y tomate que se cultivan en la zona norte, "no han entrado y lo que hay está supercaro", manifestó Calero, quien tiene un puesto de venta al detalle y al por mayor en ese centro de expendio en el extremo oriental de la capital.



"El tomate ha subido demasiado", agrega. Antes del paro de transporte la cajilla costaba 20 dólares y ahora vale 26; el cien de naranjas aumentó de tres a seis dólares; el 100 de Calalas (maracuyá) pasó de 19 a 26 dólares.



El precio del banano es el único que se mantiene estable, manifestó Calero.



"Con estos precios la gente que viene a comprar, sólo pregunta y da la vuelta, pero nosotros por ley tenemos que vender más caro", señaló la mujer.



Tortillas ralitas



Las vendedoras de tortilla (de harina de maíz) también se quejan del precio de este grano, que pasó de 15 a 25 centavos de dólar por libra. "Para vender algo tengo que hacerlas más pequeñas y ralas (delgadas) porque si aumento el precio la gente no puede comprar", dijo Aura Pérez, que vende tortillas en el mercado.



"No queda de otra, llevar menos y buscar cómo acomodar a la familia", comentó con resignación Ligia Gómez, que salía del mercado con unas pocas compras para preparar el almuerzo en su casa.



"Ojalá que el gobierno resuelva pronto ese problema, porque los que estamos aguantando somos los más palmados (pobres)", intervino Rafael Martínez, un hombre que trabaja como cargador en el mercado. Desde que comenzó la huelga está sin trabajar porque "no viene nada", dijo el hombre con desdén.



Los transportistas reclaman que el gobierno congele los precios del combustible en dos dólares, mientras que en el mercado la gasolina super está en 4,83 dólares, tras una subida este lunes de seis centavos de dólar por galón (3,8 litros) y el diésel a 4,57 dólares tras subir 2 centavos.



El gobierno propuso aumentar de 30 a 50 centavos de dólar el descuento por galón que se aplica a los transportistas que se dedican al transporte de pasajeros, taxis y carga.



Ello significaría una erogación de 70 millones de dólares al año que saldrían del presupuesto de la República, según explicó el ministro de Transporte e Infraestructura, MTI, Fernando Martínez.



El gobierno ya subsidia con 12 millones de dólares el transporte colectivo de la capital, con fondos provenientes del convenio petrolero con Venezuela que deja al gobierno un crédito de 25 por ciento de la factura para programas sociales.



El Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, calculó en dos millones de dólares las pérdidas acumuladas a causa del paro de transporte, según la dirigencia que está urgiendo al gobierno a encontrar solución a la crisis del transporte.