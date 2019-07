Crisis gravísima

Las negociaciones entre transportistas y gobierno que empezaron ayer a las 4 de la tarde, terminaron abruptamente a las 11 de la noche, después de que el gobierno informara a su contraparte, que en su oferta de subsidiar con 50 centavos de dólar por galón de combustible, quedaba fuera el sector de carga.



Una oración del cardenal Miguel Obando y Bravo al inicio del encuentro entre el gobierno y los transportistas, no surtió efecto en ninguno de los bandos. A las 11 de la noche todo terminó y la situación para hoy es incierta.



Arribando a la hora antes señalada, la delegación gubernamental soltó la “bomba” sobre los transportistas: les darían 30 centavos de dólar vía fondos de ALBA, y 20 centavos de dólar que saldrían del Presupuesto de la República, es decir, de los contribuyentes. Pero eso sí, sólo a los taxistas y a los del transporte interurbano. Los de carga, dijo, tendrían que buscar su subsidio ante la Asamblea Nacional, si lograban convencer a los diputados.



De inmediato, los transportistas se levantaron de la mesa de negociaciones, y mientras el ministro Martínez “escapaba” por una puerta trasera sin brindar declaraciones, Andrés Lara, presidente de la Cámara Nicaragüense de Transporte, denunció lo que a criterio de los transportistas fue una jugada política irresponsable y peligrosa del gobierno del presidente Ortega.





“País puede colapsar”



Lara consideró que el gobierno se burló de los transportistas, advirtió que a partir de hoy martes profundizarán el paro en la capital y dijo algo que ya todo el mundo está viendo: “El país puede colapsar”.



“Nosotros solicitamos el congelamiento del precio del combustible, el gobierno llevó su propuesta y al final la cambió”, dijo Lara.



El dirigente de los transportistas agregó que no volverán a reunirse con el ministro Martínez, del MTI, y que si el gobierno quiere negociar, tendrá que hacerlo a través del presidente de la República, Daniel Ortega.



Lara acusó a la delegación gubernamental de querer trasladar el peso de la crisis del transporte a la población por la vía del incremento tarifario. “No podemos permitir que la crisis la siga sufriendo el pueblo, y ese fue un tema que ni siquiera aceptamos que se tocara”, dijo el líder de los protestantes.





No había voluntad de arreglo

EL NUEVO DIARIO conoció que temprano en la tarde, representantes de los transportistas se reunieron con operadores políticos del gobierno y del Frente Sandinista, en la Secretaría del FSLN, con el coronel retirado Lenín Cerna a la cabeza.



Cerna tomó nota de lo propuesto por los transportistas y les dijo que en la reunión de las 4 de la tarde el gobierno retomaría sus argumentos, lo que no ocurrió en ningún momento, según Lara.



Vale decir que las cosas empezaron mal y mal acabaron. Tras la oración de Su Eminencia, pidiendo que los bandos depusieran las posiciones de fuerza, siguió el presidente del Cosep, Chanito Aguerri, recordando las pérdidas millonarias que está teniendo el país por causa del paro.



Casi de inmediato, el ministro Fernando Martínez dio a conocer que el congelamiento de los precios de los combustibles era imposible debido a que la crisis es mundial. Andrés Lara propuso una tregua de dos horas para que ambas partes buscaran conciliar posiciones, pero todo fue en vano.



En el recinto donde se encerraron los transportistas se escucharon duros epítetos contra el gobierno e incluso contra Rafael Quinto, a quien le gritaron que no estaba apoyando el paro a como todos esperaban que lo haría. Se conoció que muchos dirigentes recibieron llamadas a sus celulares de parte de operadores políticos del gobierno, ofreciéndoles halagos si desertaban del paro.



Los transportistas anunciaron que el paro se profundizará para hoy a “términos inimaginables” sin dar explicaciones sobre las acciones, que según ellos, serán una respuesta a la inflexible posición gubernamental, que no fue más que una farsa para tratar de dividirlos.