Terremoto en China

CHINA, CHONGQING / AFP

Al menos 10,000 personas murieron este lunes en un terremoto de magnitud 7.8 en la escala de Richter, que afectó principalmente a la provincia china de Sichuán (suroeste), anunciaron las autoridades, que temen que la cifra de víctimas siga aumentando.



Según este último balance elaborado con datos de los diferentes poderes locales, más de 9,000 personas murieron en Sichuán, 48 en la provincia de Gansu (noroeste), 61 en la de Shaanxi (noroeste), 50 en la ciudad de Chongqing (suroeste) y una en la provincia de Yunnán (suroeste).



El epicentro del sismo se localizó en el distrito de Wenchuán, a 93 km de Chengdu, capital de la provincia de Sichuán, donde viven más de 10 millones de personas, precisó el Instituto Nacional de Geofísica de Estados Unidos (USGS).





Epicentro inaccesible

La zona del epicentro sigue inaccesible, informó la agencia China Nueva, relatando que un equipo de rescate que trató de acceder a ella se tuvo que parar a 90 km de su destino porque las carreteras de esta zona montañosa están inutilizables.



"Hacemos lo que podemos, pero las carreteras están cubiertas por piedras y rocas", declaró Li Chongxi, responsable del equipo.



Las autoridades trataron de enviar cuatro helicópteros, pero las fuertes lluvias les impidieron llegar, señaló la cadena de televisión china CCTV.





Muertos y atrapados en instituto

El sismo ocurrió a las 14H30 locales (06H30 GMT) y provocó el derrumbe de edificios que albergaban a un gran número de personas, como un instituto en la ciudad de Dujiangyan, donde murieron 50 estudiantes y 850 seguían atrapados.



El lunes por la noche, el primer ministro chino Wen Jiabao visitó el instituto siniestrado y prometió la llegada de más equipos de socorro y del Ejército.



"Incluso si sólo hay un 1% de posibilidades, haremos todo lo posible por sacarles de ahí", dijo a los padres de los alumnos atrapados.



También en la provincia de Sichuán, el terremoto derrumbó un hospital y dos fábricas de productos químicos, cuyo desplome dejó a cientos de empleados sepultados y obligó a la evacuación de unas 6,000 personas, según China Nueva.



Habitantes de Chengdu, contactados por teléfono por la AFP, explicaron haber sentido un fuerte temblor que rompió los cristales. Sin embargo, no hablaron de víctimas.



El aeropuerto internacional de esta ciudad de más de 10 millones de habitantes fue reabierto al final de la jornada.





Población en vela

Muchos habitantes de esta ciudad pasaban la noche fuera de sus casas por miedo a las réplicas. "La mayor parte de la población de Chengdu está fuera, en los parques, en el estadio, en la plaza, y duermen fuera", explicó a la AFP Bertrand Hartemann, un francés que trabaja en esa ciudad.



Los temblores de tierra se dejaron sentir a miles de kilómetros, en Shanghai, Pekín, Hong Kong y Taipei, y en la isla de Taiwan.



"Todo se ha movido y he notado como un vértigo", explicó Lilian Wu, un ejecutivo que trabaja en la torre más alta de Shanghai, la Jinmao Tower.



"A todo el mundo le entró el pánico y salimos", añadió Shen Jie, un empleado que trabaja en la 19ª planta del Shanghai Bank Tower.



En Pekín, centenares de ejecutivos abandonaron precipitadamente sus oficinas y se colgaban del teléfono móvil tratando de hablar con sus familiares.



Una réplica de magnitud de 3.9 se produjo en la capital, en el barrio de Tongzhou, aunque no se registraron víctimas ni daños materiales, según China Nueva.



Las instalaciones olímpicas que albergarán los Juegos Olímpicos en agosto tampoco sufrieron daños.



El gobierno chino anunció una partida de 200 millones de yuanes (29 millones de dólares) para socorrer a los damnificados por el seísmo.



Numerosos mandatarios de todo el mundo enviaron mensajes de condolencias y apoyo a China y ofrecieron su ayuda, desde el presidente estadounidense George W. Bush a la canciller alemana Angela Merkel, pasando por el presidente ruso Dmitri Medvedev.



China es un país afectado con frecuencia por los terremotos. Uno de los más mortíferos ocurrió en 1976 en Tangshan (nordeste) y causó 242,000 muertos.





900 estudiantes enterrados vivos

BEIJING / AP

El poderoso terremoto enterró vivos el lunes a casi 900 estudiantes en la provincia central china de Sicuani, y mató a por lo menos 107 personas, informaron medios de prensa estatales.



La agencia noticiosa estatal Xinhua no dio inicialmente otros detalles ni dijo si alguno de los estudiantes había sobrevivido.



Xinhua dijo que había ya 107 muertos y 34 heridos por el sismo de magnitud 7.8, el cual tuvo su epicentro a 92 kilómetros (57 millas) al noroeste de la capital provincial de Chengdu, y ocurrió a las 2:28 de la tarde (0628 GMT). El sismo derribó dos escuelas en la vecina municipalidad de Chongqing.



Una persona murió luego de que el terremoto derribó una torre de agua en la vecina provincia de Sichuan, informó Xinhua.



Fueron enviados equipos de rescate al área, pero se carece de detalles sobre lo ocurrido, porque los sistemas de comunicación estaban desactivados, dijo un funcionario del municipio de Chongqing a The Associated Press, antes de colgar.



El sismo fue sentido también en Pakistán, Tailandia y Vietnam. Miles de personas fueron desalojadas de los edificios de Beijing, a unos 1,500 kilómetros (900 millas) del epicentro.





Algunas secuelas

Tras el terremoto, hubo dos secuelas de magnitud 6.0 y 5.4, dijo el Servicio Geológico de Estados Unidos en su sitio de internet. Agregó que el sismo tuvo su epicentro a 10 kilómetros (6.2 millas) de profundidad.



El Sistema de Alerta y Coordinación para Desastres Globales de las Naciones Unidas y la Comisión Europea advirtieron que el impacto del sismo podría ser muy grande, al ocurrir durante el día, cuando se desplazan vehículos y hay muchas personas en rascacielos.