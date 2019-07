Colombianas heridas de FARC están aquí

El presidente Daniel Ortega otorgó asilo en Nicaragua a personas vinculadas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Esta vez se trata de las jóvenes colombianas Doris Torres Bohórquez, de 21 años, y Martha Pérez Gutiérrez, de 24, sobrevivientes del bombardeo donde murió “Raúl Reyes”, uno de los líderes de esa guerrilla.



Rosario Murillo, esposa de Ortega, confirmó a través de una nota de prensa que ambas colombianas “llegaron a Nicaragua, acogiéndose al derecho de asilo por razones humanitarias”.



La tercera sobreviviente del ataque efectuado por el Ejército de Colombia el pasado 1 de marzo es la mexicana Lucía Morett, quien también fue acogida semanas atrás en el país por el gobierno de Ortega.



“Comunicamos a nuestro pueblo, que el día de ayer, domingo 11 de mayo de 2008, con autorización de nuestro Presidente, el comandante Daniel Ortega Saavedra, llegaron a Nicaragua (las colombianas), acogiéndose al derecho de asilo por razones humanitarias”, se lee en la nota de prensa emitida este lunes.





Llegaron con acompañamiento

María Pamela Dávila Falcony, de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, y el médico Mario Mendoza Molina, ambos ecuatorianos, acompañan en su estadía en Nicaragua a las jóvenes, según el comunicado.



“Las jóvenes colombianas han pedido permanecer bajo los cuidados indispensables para su total recuperación, y comparecerán ante los periodistas cuando sus condiciones de salud lo permitan”, añadió Murillo.



Por su parte, la Cancillería de Ecuador confirmó que una vez que Torres Bohórquez y Pérez Gutiérrez recibieron oficialmente el asilo diplomático de Nicaragua, las autoridades ecuatorianas emitieron el respectivo salvoconducto para que pudieran abandonar ese país.





Cancillería no maneja el asunto

Jacinto Suárez, encargado de las Relaciones Internacionales del Frente Sandinista, dijo no poder brindar información sobre la estadía de las colombianas, ya que este asunto lo gestiona directamente la Cancillería de Nicaragua.



Sin embargo, Vilma Aburto, Directora de Relaciones Públicas de Cancillería, dijo que no había mayor información disponible que la brindada por la Presidencia, a través de Murillo.



Pérez y Bohórquez estaban en el Hospital Militar de Quito y se recuperaban de las lesiones que sufrieron durante el bombardeo.



Autoridades del gobierno ecuatoriano informaron que las muchachas no están bajo ninguna medida cautelar, pero señalaron que se les requiere para las indagaciones sobre el bombardeo.



En el operativo del 1 de marzo, en territorio ecuatoriano, y que inició una crisis diplomática entre ese país, Venezuela y Colombia, murieron 26 personas, entre ellas "Raúl Reyes", el ecuatoriano Franklin Aisalla, cuatro universitarios mexicanos y un militar colombiano.