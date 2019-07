Municipios lecheros, pero al mismo tiempo torcidos

Siuna, RAAN



Preocupa a productores agropecuarios de Mulukukú el hecho de que los comerciantes salvadoreños les compren baratos sus productos porque tienen influencias de las que ellos --los productores-- carecen para exportar a mejor precio. Así lo externaron cooperativistas de Mulukukú y Las Minas durante la Primera Feria de Comercio Justo organizada por el organismos finlandés KEPA.



Lino Ramón Vásquez, de la Cooperativa de Productores Agropecuarios de Mulukukú, dijo que aunque ese municipio es el más lechero del Atlántico Norte, atraviesan por serios problemas porque no tienen equipos para procesar los lácteos, y mucho ganado se va en pie a El Salvador y hasta México.



Recordó que antes producían queso y se lo vendían a los salvadoreños, pero dejaron de producir porque venían a poner los precios, ya que tienen plantas en Nicaragua y no tienen problemas para exportar.





Poderosa mano de guanacos

“Los salvadores pueden exportar porque tienen influencia de gobierno a gobierno y de ministro a ministro. Si nosotros queremos hacer queso y exportarlo, primero se nos pudre en la Aduana y no pasamos, mientras que ellos sí, y con el mismo queso que producimos nosotros”, dijo Vásquez, tras lamentar las experiencias que han tenido de perder el queso.



Hemos hecho lo posible, pero no conseguimos nada, indicó, tras recordar que en una ocasión trajeron camiones de queso de la Copán a la Asamblea Nacional, pero no lograron nada, porque todavía la mano de productores no es poderosa como la de ellos (salvadoreños).





Mejor venden la leche fluida

Explicó que debido a esos obstáculos han dejado de hacer queso y mejor venden la leche a la planta procesadora Prolacsa, la única que produce leche en polvo. Indicó que han intentado venderle a los supermercados, pero ofrecen precios muy bajos, en comparación con los costos, aunque han visto quesos que cuestan más de tres dólares la libra.



Vásquez afirmó que actualmente el queso de primera calidad se va a El Salvador, el de segunda a Honduras y el de tercera queda en Nicaragua.



Estos productores tienen como objetivo adquirir una planta procesadora, porque sería otra cosa, pues ahora sólo enfrían leche, y los tanques que tienen son de Prolacsa, a la que le venden la leche. Ahorita, con la caída del queso, la venden fría: el cántaro de leche de 40 litros tiene un precio de entre 220 y 210 córdobas.





Buscan apoyo para procesar

“Queremos ver si conseguimos algún financiamiento para los tanques y fondos para una planta procesadora, que pueden costar no menos de un millón de dólares para certificarla, pero requiere respaldo hipotecario, y el negocio de los lácteos es un riesgo. Sería hipotecar las propiedades que significan el patrimonio y la vida de los productores, por eso no nos hemos atrevido todavía”, dijo Vásquez.



Vele mencionar que, en los últimos años, muchos salvadoreños han ingresado al país por puntos ciegos, y han hecho competencia desleal al productor nacional, porque ellos meten de contrabando los ingredientes para procesar queso, como el cuajo, mantas y otros químicos, sin pagar impuestos.