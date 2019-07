Secretarios dan “tregua” a Corte Suprema de Justicia

Desde el lunes al medio día, los secretarios judiciales levantaron el paro que tenían desde hace tres semanas para dar paso a una tregua de 30 días, pero advirtieron que si en junio la Corte Suprema de Justicia, CSJ, no da respuesta a su demanda del diez por ciento de aumento salarial, retomarían la protesta que ya había sido declarada ilegal.



El sindicalista Frank Rocha explicó que decidieron darles este nuevo plazo a las autoridades del Poder Judicial, porque están conscientes de que el sector más golpeado por el paro de labores en el Complejo Judicial Nejapa, fue el de los usuarios de la justicia.



No obstante, se conoció que los secretarios depusieron el paro porque ayer los mismos magistrados les informaron que el Ministerio del Trabajo les declaró ilegal la protesta.



El Presidente de la CSJ, Manuel Martínez, dijo que pidieron a los secretarios que desmonten la huelga, y si no lo hacen pedirán que se declare ilegal.



Rocha expresó que a ellos como sindicato no les han notificado ninguna declaratoria de ilegalidad de huelga, y recordó que el año pasado el Ministerio del Trabajo determinó que la Corte no estaba cumpliendo con el convenio colectivo, pero como el empleador apeló y el Mitrab nunca se pronunció, los trabajadores solicitaron la semana pasada un juez de huelga, pero tampoco les dieron respuesta.



Ayer por la mañana, los sindicalistas y secretarios judiciales se reunieron con los magistrados Rafael Solís, Manuel Martínez y Francisco Rosales, y acordaron conformar una comisión para trabajar en el proyecto de reclasificación de cargos y salarios que estará listo precisamente en junio.



Martínez reiteró que no hay presupuesto para aumento salarial, pero como los trabajadores creen que hay abundancia de recursos, no de provecho para ellos, entonces formarán una comisión para enseñarles cómo se administran los recursos en la Corte.



Por ejemplo, dijo Martínez, la ayuda que se le da al personal a través del convenio colectivo no aparece presupuestada, y aquí se gastan más de 47 millones de córdobas para ello, de forma que se toman recursos de otros rubros para eso, además de una serie de ayudas que se da al personal y no aparece en el presupuesto.



“Vamos a hacer una radiografía del presupuesto y vamos a decir cómo se gasta. Aquí no hay nada oculto, pero si ajusta para sacar de algún rubro, vamos a dar lo que sobre”, dijo Martínez, al concluir la reunión con los secretarios judiciales.



Afirmó que esperarán a junio, porque en la CSJ han sido categóricos de que hay que definir los cargos, las funciones, y con base en eso definir los salarios. “La demanda de los sectores es justa, posiblemente vamos a revisar esos cargos”, dijo.



Los secretarios de actuaciones --que son unos 300 sólo en Managua-- tienen la esperanza de que este estudio acabará con las desigualdades económicas que hay entre su cargo y otros que la Corte creó a partir de la implementación del nuevo modelo de gestión de despacho judicial.



“Este martes vamos a ver con las autoridades administrativas de la Corte el diagnóstico económico, para saber de dónde podría salir el dinero para el aumento salarial”, puntualizó Rocha.



La semana pasada, las autoridades de la CSJ dijeron que no había presupuesto para aumentos de salarios, pero ahora los secretarios tienen una promesa de revisión.