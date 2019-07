Testigo sacado de sombrero de prestidigitador

El abogado Ramón Rojas, defensor del condenado ex juez Néstor Herrera, trató de sorprender ayer a los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, con el testimonio de un hombre que contó una historia de espionaje que disfraza una coartada.



Los magistrados aceptaron escuchar el testimonio de Héctor Mercedes Mayorga, un hombre de 57 años que trabajó en Mayco, en 2003, cuando Herrera, condenado a 23 años de prisión por el parricidio de su esposa, Tania Silva, fungió como interventor de la empresa.



Mayorga relató que el día del crimen, el ocho de mayo de 2003, él siguió en un taxi a Herrera ida y regreso al juzgado de Tipitapa, porque tenía desconfianza de que éste pudiese arreglarse con los abogados de la empresa Reyes y Corea.



Refirió que salió de la empresa Mayco para seguir a Herrera después de las diez de la mañana y regresó después de la una de la tarde, siempre siguiéndolo. Sin embargo, el testigo no aclaró cuánto tiempo demoró en conseguir el supuesto taxi, tomando en consideración que la empresa Mayco queda en la cuesta El Plomo, donde la circulación de taxis no es fluida.





Un taxi invisible

Según el testigo, el taxi siguió a Herrera y a su asistente Santos Paiz, a una distancia de l20 varas, pero que éste nunca descubrió que le daban seguimiento, y que nunca le contó a nadie de dicho seguimiento a Herrera.



Sin embargo, aunque Mayorga fue capaz de especificar a qué hora llegaron a Tipitapa y a qué hora regresaron, dijo no recordar de qué color era el taxi en que siguió a Herrera, argumentando que había pasado mucho tiempo.



Pero fue capaz de recordar que, supuestamente, el taxista le cobró cien córdobas por todo el trayecto, después de haberlo andado casi durante tres horas.



Rojas pidió el testimonio dentro de la tramitación de un recurso de revisión que el fiscal, Julio Montenegro, pidió a los magistrados de la CSJ que sea rechazado, porque el testimonio de Mayorga no es nuevo, pues declaró en la Policía y la Fiscalía, y el artículo 337 del Código Procesal Penal, establece en el inciso cinco que debe tratarse de hechos nuevos.





Madre pide lo rechacen

Danelia Reyes, madre de Tania Silva, entre sollozos pidió a los magistrados que se pongan en su lugar y no den cabida a la petición de Herrera de dejarlo en libertad, porque es el autor del asesinato de su hija, a quien maltrató durante mucho tiempo.



Al final, Reyes mostró a los magistrados un carné de abogado de la CSJ, con fotografía de Herrera, pero con el nombre de Marcos Antonio Salgado Sandoval. Los magistrados lo examinaron, y el Presidente de la Sala Penal, Armengol Cuadra, dijo que esos carnés solo los extiende la CSJ, y el vicepresidente de la CSJ, Rafael Solís, dijo que investigarán la situación.



La Sala Penal de la CSJ, por votación unánime en 2005, confirmó la condena a Herrera, por considerar que no cabía la duda razonable argumentada por la

defensa.