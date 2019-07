Enormes pérdidas en una semana de huelga

La falta de transporte de carga y transporte de pasajeros había provocado hasta ayer pérdidas de más 7 millones y medio de dólares al país, según cálculos del economista independiente Néstor Avendaño.



De acuerdo con Avendaño, esos dos servicios sectoriales son los de mayor impacto a nivel nacional, y su paralización ha provocado daños a la economía de 943 mil dólares por cada día de huelga, en lo que considera cifras “alarmantes” que tendrán consecuencias graves de no solucionarse el conflicto de manera expedita.



El economista hizo sus números sobre la base de lo que denomina Coeficiente Técnico de Producción Actualizada, cuya base de cálculo se ha utilizado desde 1994 a 2007.



Indicó que los sectores que más se han visto afectados con el paro son, en el orden de prioridad, los de transporte de minas y cantera, construcción, sistema financiero, suministro de electricidad y agua; y el comercio en general.



“Creo que la falta de respuesta al paro ha provocado daños a la economía que ni las huelgas del mismo sector transporte en contra de los anteriores gobiernos había provocado. Esto es sorprendente”, dijo Avendaño.



Indicó que sólo el transporte de carga mantiene varados a miles de contenedores en los diferentes puertos del país, con materia prima y productos de primer consumo, lo cual está afectando al desarrollo de los diversos rubros de manera directa.



La semana pasada, los agentes navieros afirmaron que de lunes a jueves se habían acumulado en el Puerto de Corinto un total de 2000 contenedores con diversa mercadería, y que los compradores internacionales contemplaban la posibilidad de cambiar sus órdenes de compra para otro país.





30 mil quintales de arroz retenidos en Corinto

La situación de los puertos ha provocado enormes estragos en el sector empresarial de la maquila, según fuentes cercanas al mismo. “No tenemos materia prima, estamos en el aire, y la gente --la que puede venir a trabajar-- viene y no hace nada porque no hay material que procesar, estamos en una situación bien crítica”, dijo la fuente.



Pero no sólo al sector privado ha golpeado la crisis. En el caso del Gobierno, se conoció que en el Puerto de Corinto se encuentran varados 30 mil quintales de arroz que venían a la Empresa Nacional de Alimentos Básicos (Enabás), lo cual podría provocar escasez en el mercado e incrementar aún más los costos de este producto de consumo básico para la población.