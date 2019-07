Transportistas piden negociar con Ortega

Líderes de la huelga del transporte exigieron negociar con el presidente Daniel Ortega un arreglo que acabe el paro que enderezan desde el cinco de mayo ante el rechazo a su demanda de congelar el precio del combustible a la mitad del valor con el que se comercia.



El ministro del Transporte, Fernando Martínez, dijo el martes al canal televisivo que ''mantenemos la oferta de subsidiar con 50 centavos de dólar (por galón de combustible vendido) al transporte de pasajeros urbanos, interurbanos y de taxis, pero no aceptamos la demanda de congelar los combustibles''.



El líder de la Coordinadora Nacional del Transporte, Andrés Lara, expresó el lunes al termino de una reunión con las autoridades que ''la posición del gobierno siguen siendo intransigente al rechazar la propuesta del gremio de congelar el precio de los combustibles'' a la mitad del precio promedio actual de 4,67 dólares por galón.



Martínez expresó que ''una decisión semejante (de congelar los precios) no la ha tomado ningún país del mundo''.



El ministro explicó que 30 centavos de dólar del subsidio que ofrece el gobierno procederían de los fondos de la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA) y el resto del presupuesto estatal.



El funcionario señaló que al transporte de carga le tocaría buscar su subsidio ante los diputados de la Asamblea Nacional, lo cual Lara calificó como ''una jugada política irresponsable, peligrosa y sin previsión del gobierno del presidente Ortega''.



El viceministro de Transportes, Fernando Valle, dijo que ''no ha habido rompimiento, quedamos de intercambiar información de naturaleza técnica que ellos aún no han presentado, para que evaluemos las propuestas''.



El presidente de la comisión legislativa de Economía, Francisco Aguirre, dijo a la prensa local que el mandatario Ortega debe atender con urgencia una salida a la paralización del transporte, que incluye a taxis, autobuses de pasajeros y el transporte de carga.



Ortega tiene planeado asistir el viernes a la Cumbre de América Latina y El Caribe con la Unión Europea en Lima, Perú.