Misteriosa muerte de hemanitos nicas en Costa Rica

Un hogar de nicaragüenses en La Carpio vive un drama que les golpea la existencia, debido a que dos de sus cuatro hijos desaparecieron al mediodía del domingo. Los cuerpos de ambos pequeños fueron localizados en las últimas horas.



El calvario de esta familia culminó esta mañana cuando fue encontrado el cadáver de José Antonio Aparicio Aguirre, de nueve años, localizado en una poza del río Virilla en La Carpio de La Uruca, San José. Mientras que el cuerpo de la niña,Joselín, de once años, fue hallado la tarde del lunes.



Ruth Aguirre, madre de los menores dijo lamentándose que eso se trata de una venganza de una vecina, quien la acusa de haberle quemado la casa.



“Por supuesto que sí (venganza), ella me había dicho que ‘esta quema de mi casa te va a costar sangre’, ahí esta el resultado. Los niños nunca llegaron a la pulpería”, declaró la angustiada mamá.



La nicaragüense, narró que antes unos pandilleros la habían golpeado por esa misma rencilla, que puso la denuncia pero que la policía no hizo nada.



Sin embargo, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sospecha que murieron ahogados.