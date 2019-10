EU dona 2 mil 80 toneladas de arroz

El gobierno de Estados Unidos anunció hoy la entrega de una donación de US$ 2.9 millones de dólares al pueblo de Nicaragua, consistente en 2 mil 80 toneladas de arroz y 680 toneladas métricas de cereal fortificado, el cual será entregado en raciones diarias durante nueve meses, a los pueblos de Bilwi, Waspam, Rosita y Bonanza.



La ayuda beneficiará a 88 mil personas de los pueblos más afectados por los desastres ocasionados por el huracán Félix. En Bilwi se han dado protestas y la población miskita ha incursionado a la Alcaldía local para obtener medicamentos y alimentos, desesperada por el hambre.



El ministro Agropecuario y Forestal, Ariel Bucardo, agradeció el gesto del pueblo de Estados Unidos y la calificó como una ayuda que brindará esperanza a la población.



La alimentación será entregada por el Programa Mundial de Alimentos y no por el gobierno de Nicaragua, debido a la experiencia en distribución que tiene la agencia de las Naciones Unidas.



Ayuda estadounidense sí llega



El embajador estadounidense, Paul Trivelli, dijo que la ayuda de su país siempre procuran distribuirla a través de organismos no gubernamentales, ongs, y “nuestros socios”, al tiempo que estimó que está llegando normalmente a las comunidades.



“El PMA es miembro de Naciones Unidas, ha sido nuestro socio aquí en América Latina y otros lugares, estamos acostumbrados a estar relacionados con cantidades grandes de comida”, señalo el embajador.



Finalmente, el ministro Bucardo alertó de que a la crisis humanitaria podría sumarse incendios forestales debido a que medio millón de manzanas de árboles fueron tiradas por el huracán. Estados Unidos ha entregado US$ 13.2 millones de dólares a Nicaragua a raíz de la emergencia ocasionada por Félix.