Heridos y arrestados en paro del tranporte

Varias personas resultaron heridas, incluso policías, y dos camiones fueron incendiados el martes durante incidentes entre la policía y transportistas en huelga que reclaman que se congele el precio del combustible a la mitad de su valor.



Temprano, líderes de los huelguistas exigieron negociar con el presidente Daniel Ortega un arreglo que termine con el paro iniciado el 5 de mayo.



Televisoras privadas transmitieron imágenes desde dos puntos de la carretera norte, donde dos camiones fueron incendiados, mientras numerosos policías disparaban balas de goma y bombas de gases lacrimógenos contra grupos de transportistas que respondían lanzando piedras y palos y corrían a refugiarse en las viviendas vecinas.



Dos personas que dijeron no estar involucrados en las manifestaciones, mostraron ante las cámaras heridas en sus cuerpos por proyectiles de goma.



La directora general de la Policía Nacional, Aminta Granera, dijo que la policía responde de acuerdo a la resistencia que ponen ''los que están violentando las libertades y los derechos ciudadanos''.



Informó que 15 agentes de la policía han resultado lesionados por las protestas populares.



La Federación de Cooperativas de Taxis informó en un comunicado que uno de sus afiliados, Pedro Martínez de 70 años, murió en un hospital a ''consecuencia de lesiones que le ocasionó la policía'' hace nueve días cuando disolvió una protesta en León, ciudad a 75 kilómetros al oeste de Managua.



El ministro del Transporte, Fernando Martínez, dijo el martes al canal televisivo 100% Noticias que ''mantenemos la oferta de subsidiar con 50 centavos de dólar (por galón de combustible vendido) al transporte de pasajeros urbanos, interurbanos y de taxis, pero no aceptamos la demanda de congelar los combustibles''.



El líder de la Coordinadora Nacional del Transporte, Andrés Lara, expresó el lunes al termino de una reunión con las autoridades que ''la posición del gobierno siguen siendo intransigente al rechazar la propuesta del gremio de congelar el precio de los combustibles'' a la mitad del precio promedio actual de 4,67 dólares por galón.



Martínez expresó que ''una decisión semejante (de congelar los precios) no la ha tomado ningún país del mundo''.



El ministro explicó que 30 centavos de dólar del subsidio que ofrece el gobierno procederían de los fondos de la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA) y el resto del presupuesto estatal.



La paralización del transporte incluye a taxis, autobuses de pasajeros y el transporte de carga.



Ortega tiene planeado asistir el viernes a la Cumbre de América Latina y El Caribe con la Unión Europea en Lima, Perú.