Ejército manipulado

El presidente Daniel Ortega supuestamente contrató al Ejército de Nicaragua un avión de la Fuerza Aérea para trasladar exclusivamente de Quito a Managua, a las dos mujeres colombianas sobrevivientes al ataque que el ejército de Colombia ejecutó contra un campamento clandestino de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).



La información sobre la presencia de un avión con matrícula nicaragüense en Quito, fue revelada ayer por el diario ecuatoriano El Comercio.



Según la información oficial que las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores brindaron en Ecuador, las colombianas Martha Pérez Gutiérrez y Doris Torres Bohórquez, salieron de Quito el domingo 11 de mayo.



Un Antonov en Quito



Las dos eran guerrilleras y sobrevivieron al ataque del 1 de marzo, cuando la Fuerza Aérea de Colombia bombardeó el campamento de las FARC en Angostura, territorio ecuatoriano cercano a la frontera colombiana.



Sin embargo, el citado diario conoció, a través del Departamento de Operaciones de la Dirección de Aviación Civil (DAC), que las dos guerrilleras salieron de Quito al final del día, a bordo de un avión Antonov 26 (An-26), con el número 160 pintado en su fuselaje.



Según la información de El Comercio, la aeronave pertenece a la Fuerza Aérea Nicaragüense (FAN) y llegó desde Managua. Aterrizó en el aeropuerto Mariscal Sucre a las 16:00 y despegó a las 18:19, de retorno a la capital de Nicaragua. “La Policía de Migración confirmó que según su registro (las colombianas) salieron del país en un vuelo privado”, dijo el diario.



Ejército confirma “alquiler”



EL NUEVO DIARIO confirmó la versión con el Ejército de Nicaragua. Según el general de Brigada Adolfo Zepeda Martínez, jefe de la Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores (DRPE), “el presidente Daniel Ortega contrató un vuelo de la Fuerza Aérea ruta Managua-Quito-Managua”.



Al preguntársele al jefe militar si era una práctica común que el Ejército rentara sus unidades militares, Zepeda respondió afirmativamente.



“Es común que en algunas oportunidades rentemos las unidades a instituciones del Estado, civiles o públicas, incluso le hemos hecho vuelos a compañías cinematográficas en otras oportunidades”, reafirmó Zepeda, quien agregó que también prestan servicios gratuitos a instituciones del Estado que tienen convenios con el Ejército.



“También le hacemos vuelos a instituciones del Estado, dentro del marco de convenios de cooperación con el Ejército. A veces le hacemos vuelos a la Asamblea Nacional, al Ministerio del Ambiente y otras instituciones”, dijo.



¿Cuánto cobra el Ejército?



Al vocero del Ejército se le preguntó el precio del vuelo que supuestamente alquiló Ortega, y dijo que en ese momento no tenía los costos.



Explicó que en el vuelo vinieron cuatro personas de Quito, ya identificadas oficialmente por el gobierno de Nicaragua en un comunicado leído por la primera dama, Rosario Murillo.



Aparte de Doris Torres Bohórquez, de 21 años, y Martha Pérez Gutiérrez, de 24, en el vuelo arribaron al país María Pamela Dávila Falcony, activista de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, y Mario Mendoza Molina, médico ecuatoriano.



¿Y la pobreza aérea?



Ésta es la primera vez que se conoce que el Ejército de Nicaragua, una institución estatal que cada año recibe fondos oficiales a través del Presupuesto General de la República, renta sus naves a instituciones privadas y públicas.



Al contrario, lo que se conoce públicamente y por palabras del propio jefe del Ejército, general Omar Halleslevens, es que las Fuerzas Armadas necesitan nuevas unidades aéreas para remozar las viejas naves que fueron adquiridas de la Unión Soviética en los años 80, dentro del contexto de la guerra civil financiada por Estados Unidos contra el primer gobierno de Daniel Ortega.



Entre la flota de la Fuerza Aérea se cuentan dos Antonov 26 de fabricación rusa, que fueron recientemente remodelados en Ucrania.



Solidaridad “por orígenes”



Las dos colombiana, junto a la estudiante mexicana Lucía Morett (también asilada en Nicaragua), son acusadas como “terroristas” y miembros de las FARC por el gobierno colombiano del presidente Álvaro Uribe.



Morett negó tal señalamiento, y dijo que realizaba una visita de estudio al campamento, junto a cuatro mexicanos más que murieron en la ofensiva. Por su parte, las dos mujeres colombianas, de aspecto muy humilde, se identificaron como campesinas que habían sido reclutadas a la fuerza por las FARC, para tareas domésticas en los campamentos clandestinos.



No obstante que las tres nieguen pertenecer a las FARC, sectores políticos de oposición al FSLN y organizaciones de la sociedad civil, criticaron duramente al presidente Ortega por su decisión de asilar a personas vinculadas a las FARC.



Al respecto, el gobierno de Nicaragua defendió la decisión de brindar asilo diplomático a las tres sobrevivientes, bajo el argumento de razones humanitarias.



Según el vicecanciller nicaragüense Manuel Coronel Kautz, el gobierno sandinista de Nicaragua otorgó el abrigo internacional a las tres mujeres por sus orígenes guerrilleros.



“Nicaragua es un país humanitario, en primer lugar, y además tenemos orígenes revolucionarios y tenemos que ser consecuentes”, dijo Coronel Kautz.



Grave acusación contra Ortega



Por otra parte, el periódico colombiana El Tiempo, publicó ayer un reportaje donde militares colombianos imputan graves acusaciones a Ortega por su supuesto suministro de armas y municiones a las fuerzas rebeldes de las FARC.



Según la información, obtenida de los correos electrónicos de un guerrillero detenido la semana pasada, Nicaragua habría suministrado municiones y explosivos a las FARC este año.



El Tiempo reveló que la Policía encontró 13 correos en la computadora del rebelde Gustavo Arbelaez, alias “Santiago”, en uno de los cuales se informaba sobre el envío de armas desde el país centroamericano.



De acuerdo con el rotativo, al final de uno de los documentos (hallados en el aparato) “se habla de la preocupación de que aún no han llegado las municiones y el TNT (dinamita) que ofrecieron de Centroamérica”.



Tiros y explosivos



Pero, siete días más tarde, “Santiago” informa que llegaron 15 mil tiros de AK-47 y 300 de punto 50, y que para el otro mes llegaba el TNT: “Todo viene de Nicaragua. Ofrecen punto 50 en 80 millones”, indicó el informe citado por el diario colombiano.



El diario aseguró que los 13 correos electrónicos fueron enviados por jefes de las FARC entre el 8 de enero y el 28 de abril de 2008.



“Nueve de los mail encontrados son posteriores a la muerte del jefe guerrillero Raúl Reyes --registrada el 1 de marzo--, y dejan entrever la situación interna que vive esa guerrilla tras la caída de uno de sus jefes máximos”, dijo el diario.



Ejército minimiza



Ya antes de esta mención a Nicaragua, El País de España había publicado una serie de reportajes donde supuestamente Raúl Reyes destacaba el apoyo nicaragüense de Ortega, quien en febrero pasado habría ofrecido por medio de Venezuela enviar “unas caucheras viejitas (fusiles) que tenía guardadas por allí, y que él sabía que todavía funcionan”.



Al respecto, el vocero del Ejército, general Adolfo Zepeda, dijo desconocer información al respecto.



“Siempre han dicho que Nicaragua vende armas, pero nunca Colombia ha pedido información sobre sus investigaciones, ni ha suministrado pruebas de sus denuncias. Nosotros lo vemos como una acusación más de las tantas que han hecho”, dijo Zepeda.