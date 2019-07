Quemas, heridos y presos

Dos cabezales quemados, una decena de heridos y más de 20 personas detenidas, fue el resultado de acciones violentas registradas la mañana de ayer sobre la Carretera Panamericana Norte y la vía hacía Ciudad Rama.



Los cabezales con placas M 033035 y M 033116, pertenecientes a una empresa llamada Truck International Company, fueron colocados sobre el puente San Benito, a la altura del kilómetro 45 de la Carretera Norte, y los incendiaron.



Fuerzas antidisturbios de la Policía Nacional, cerca de las 7:20 de la mañana desalojaron a un centenar de transportistas y jóvenes de la comunidad Las Maderas, en el kilómetro 50 de la misma autopista, que colocaron piedras y encendieron fogatas con neumáticos sobre la pista, interrumpiendo el tráfico.



Hasta en horas de la tarde de ayer, el propietario de los vehículos siniestrados no había interpuesto denuncia ante la Policía de Tipitapa, y se ignora las circunstancias que antecedieron a la quema.



Ataque incontrolable



Tras atravesar los cabezales sobre el puente, los manifestantes arrancaron butacas, radios, mangueras y hasta piezas de los pesados vehículos, que se perdieron entre el centenar de hombres y curiosos que lanzaban piedras contra los camiones, mientras gritaban enardecidos.



Tiempo después, un grupo de antimotines procedió a desalojar a los reclamantes, que pretendieron resistir al embate policial sin éxito alguno. El resultado fue una veintena de detenidos, entre ellos un joven identificado como Juan Valle, quien protestó por la acción de los policías que lanzaron una bomba lacrimógena cerca de su vivienda, donde había varios niños. “Aquí hay niños policías hijos de…”, gritó el hombre, lo que fue suficiente para que cayeran sobre su humanidad varios agentes y lo lanzaran en la tina de una camioneta.



En la refriega también fueron detenidos un par de adolescentes identificados como José Abel Alarcón y Franklin Antonio Garay, ambos de 16 años, los que según sus familiares halaban un carretón cargado de leña cuando se dio el enfrentamiento.



Primer lesionado



El primer lesionado por las balas de goma disparadas por los policías, fue Silvio José Rocha, de 25 años, vecinos del barrio Los Novios, ubicado a la orilla de la carretera. Rocha regresaba de una finca que hay en la zona, cuando fue alcanzado por un disparo hecho por la Policía, herido caminó unos 200 metros y se metió a una vivienda, donde pidió auxilio, pero la Policía aseguró que participaba en las protestas.



El primero en llegar al lugar de los disturbios fue el segundo jefe de la Policía, comisionado Carlos Palacios, quien aseguró que la actuación policial se debió a la necesidad de restablecer el orden y el tráfico sobre la Carretera Norte.



Aminta: no violentar derechos humanos



Poco después lo hizo la directora de la Policía, primera comisionada Aminta Granera, quien aseguró que la labor policial respondía a un mandato de la Constitución Política. “No hacemos mas que cumplir con nuestro deber, para que los nicaragüense ejerzan su derecho a la libre circulación”, declaró la jefa policial, quien confirmó que 15 agentes han resultado seriamente lesionados.



Llamó a los transportistas a aprender a protestar de forma cívica, “en el marco de la ley y sin violentar los derechos y libertades de las otras personas”.



Refriega en Las Maderas



La primera refriega entre manifestantes y policías se registró a las 7:30 de la mañana en el kilómetro 50 de la Carretera Panamericana Norte, en la comunidad Las Maderas, donde los transportistas colocaron piedras e incendiaron llantas, interrumpiendo el tráfico vehicular, lo que provocó la repuesta policial.



La presencia de los agentes propició la huida de los manifestantes, que se refugiaron en las viviendas de la zona. El transportista Salomón García logró penetrar en su casa, donde también se refugiaron otras personas, pero los agentes dispararon contra la casa, e hirieron a García en el tobillo izquierdo y a dos reclamantes más.



La acción de la Policía dejó a unas 15 personas detenidas y una persecución que llegó a los agentes a subir hasta el cerro La Papaya, donde capturaron a otro grupo de personas vinculadas con la protesta.



Los familiares de García reaccionaron molestos, porque según ellos, la Policía se metió a la casa irrespetando la propiedad privada y la presencia de niños.



Batalla campal en Las Banderas



Los enfrentamientos con la Policía también se registraron en la comunidad Las Banderas, en el kilómetro 50 sobre la carretera hacia El Rama, donde los dueños de camiones que cargan piedra cantera, colocaron troncos de madera y llantas quemadas sobre la pista.



En la refriega, el señor Frank Ruiz Flores, quien según los vecinos pasaba por el lugar, resultó con varios impactos de balas de goma en el pecho, y aseguró que “se las tiró la Policía a quemarropa”. Ruiz Flores fue trasladado en un vehículo particular a un centro asistencial.



En Las Banderas, los enfrentamientos entre manifestantes y policías se extendieron cerca de una hora. Los transportistas y sus ayudantes, acompañados de jóvenes de la comunidad, se refugiaron en la Escuela “José Dolores Estrada”, desde donde lanzaban piedras contra los agentes. La cantidad de piedras lanzadas fue tal, que buena parte del techo fue dañado. Las refriegas cesaron al caer la tarde.