Transportistas se reúnen con obispos

Los representantes de los transportistas anunciaron que el diálogo con el Gobierno “está roto”, y, por lo tanto, el paro nacional de autobuses urbanos, interurbanos, de microbuses interlocales, de camiones de carga, de taxis y mototaxis, llega hoy a su décimo día.



Ante esta situación, los agremiados pidieron a la Conferencia Episcopal de Nicaragua que intervenga para persuadir al presidente Daniel Ortega, para que atienda las seis propuestas económicas que enumeraron a fin de encontrar una salida a la crisis.



Según Antonio Betanco, líder de la Coordinadora Nacional de Transporte (CNT), la participación del cardenal Miguel Obando y Bravo como mediador en la mesa de negociación, no ha sido efectiva; y añadió que las propuestas de Fernando Martínez, Ministro de Transporte e Infraestructura (MTI), ya les agotaron la paciencia a los trabajadores del volante.



“El paro sigue. Yo he anunciado varias veces que estamos dispuestos a hacer un paro hasta de treinta días. He dicho que si el gobierno no decide resolver esto, después de treinta días, ¡que Dios salve a Nicaragua!”, alertó Betanco.



La tarde de ayer, la jerarquía católica recibió a representantes del sector transporte, escuchó sus demandas y les respondió que elaboraran una carta dirigida a monseñor Leopoldo Brenes (quien no se encontraba en la reunión), Arzobispo de Managua y Presidente de la Conferencia Episcopal.



Los líderes religiosos también les aseguraron que adelantarían un acercamiento con el gobierno del presidente Ortega, pero les aclararon que no actuarán a favor de ninguna de las partes, sino “a favor de la justicia”.



Monseñor Bernardo Hombach, Obispo de Granada, fue otro los jerarcas católicos que se comprometió a restaurar el diálogo.





Las propuestas de los transportistas

Joe Henry Thompson, asesor jurídico y económico de los transportistas, señaló en la reunión que existen seis fuentes económicas a través de las cuales el Ejecutivo puede obtener recursos para responder a las demandas.



“Nosotros identificamos seis fuentes: el Presupuesto General de la República; los fondos ALBA; la Ley de Estabilidad Energética; los Cenis; la subejecución presupuestaria; y, por último una diferenciación en el pago del Impuesto Selectivo del Consumo del combustible”, enumeró.



“A lo sumo, todo esto aliviaría un dólar, que son 20 córdobas. Veinte córdobas en la tarifa real ahorita es algo sustancial, o sea, en vez de pagar 83 córdobas por galón, vas a pagar 63”, aseguró.



Thompson dijo que estas propuestas están sujetas a las condiciones que el mismo gobierno interpuso, y que no afectan las negociaciones alcanzadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



“Ahí están las propuestas, no vas a deslizar absolutamente nada, sino que vas a redistribuir únicamente, y tenés una ley, que lo único que vas a hacer es ejecutarla”, sentenció.



Monseñor Sándigo: “Crisis es prioridad de Ortega”



Al terminar la reunión, monseñor René Sándigo, Secretario General de la Conferencia Episcopal, instó al presidente Daniel Ortega a que enfrente directamente la crisis que agobia al país.





¿Usted cree que el presidente debería de tratar este tema directamente?

“Sí, porque no se puede obviar una realidad como ésta, porque es una realidad tangible, palpable, la estamos viviendo, poco a poco se va deteriorando la economía. Y no puede haber ahorita ningún otro tema prioritario, si no la solución a este problema. Cualquier viaje que se presente para tratar otro tema, creo que pasa a un segundo plano, ahora cuando hay un problema que es bien serio”.





MTI: “Piden millones que el Gobierno no tiene”



Fernando Martínez, titular del MTI, aseguró a EL NUEVO DIARIO que el gobierno se encuentra “abierto al diálogo”, pero que no ofrecerá a los transportistas ninguna nueva oferta.



“Éste es un problema económico, que tiene una gran repercusión social. Aquí están pidiendo millones que el gobierno no tiene”, dijo el ministro vía telefónica a END.



“Pero, además, el sector de carga es un sector empresarial de los más fuertes, empresarios que tienen activos de más de 3 millones de dólares, y ustedes les van a dar subsidio de más de 50 millones de dólares al año”, señaló.





¿Y el Cardenal?

Monseñor René Sándigo dijo a EL NUEVO DIARIO que una eventual participación de las autoridades de la Iglesia Católica en las negociaciones, no afectaría el papel que hasta ahora ha jugado el cardenal Miguel Obando.



“El señor Cardenal ha tenido una actuación personal, entonces él podría seguir participando en su condición personal, y nosotros desde nuestra condición de Conferencia”, comentó Sándigo.





¿Se desplazaría al Cardenal?, le preguntamos. “Eso dependería de la partes, porque no necesariamente puede haber sólo un intermediario. Puede haber varios intermediarios”, expresó.