“Es por una deuda con acción de recuperación”

El secuestro preventivo de las instalaciones del Hotel Barceló Montelimar, solicitado por la Procuraduría General de la República (PGR), es una acción del Estado para tratar de recuperar parte de ese bien que considera propio, pues el Grupo Auxiliar S.A. o Grupo Barceló, “debe varios millones de dólares por la compra de ese centro turístico”, dijo ayer el procurador Hernán Estrada.



El Grupo Barceló, según documentos en poder de END, debe más de 1 millón 450 mil dólares por la compra del centro turístico, “el cual adquirió a un precio ridículo que provoca rabia”, dijo el procurador.



La deuda del Grupo Barceló forma parte de una suma de 29 millones 403 mil 921 dólares, que el Estado dejó de percibir por el no pago de activos de empresas que formaban parte de su patrimonio y que fueron privatizadas, de acuerdo a un informe de las Corporaciones Nacionales del Sector Público (Cornap).



El documento fechado en mayo de 2007 y que está en manos de este rotativo, fue una de las bases que tuvo Estrada para pedir el secuestro preventivo de las instalaciones del hotel, uno de los más visitados por los turistas nacionales y extranjeros.



De acuerdo con el informe, la Corporación de Turismo (Cotur) es una que aparece en la lista como deudora del Estado con 2 millones 331 mil 510 dólares.



Se entregó sin garantía



“De sus integrantes, el que posee la deuda más alta es Auxiliar S.A. o Grupo Barceló, que debe 1 millón 450 mil dólares por la venta de los activos del Hotel Montelimar. De acuerdo con el informe, quien firmó haciéndose responsable de la deuda fue Rodrigo Ortiz Salazar, y se entregó el bien sin ninguna garantía”, dice el documento, que habla de una deuda de más de 10 años.



“Se trata de esas cifras (US$ 1,450,000) y hay otros cálculos, otras estimaciones”, dijo el Procurador General.



El grupo Auxiliar o Barceló, según el informe, adquirió la deuda el 30 de julio de 1993, durante la Administración de doña Violeta Barrios de Chamorro. En ese entonces, la Cornap era presidida por Dayton Caldera, el procurador era Guillermo Vargas Sandino y el cargo de contralor lo ostentaba Agustín Jarquín.



Ayer intentamos conocer la versión del gerente del hotel Barceló, Walter Martino, sobre esta deuda, pero no fue posible que nos atendiera. En declaraciones brindadas a otros medios dijo desconocer las causas de la medida judicial.



“Lo vendieron a precios que dan rabia”, dice Estrada

Estrada confirmó ayer que solicitó el secuestro preventivo, y afirmó que actúa conforme la ley, “porque el Estado ha dejado de percibir muchos recursos por la falta de pago de estos señores”. A la vez, aseguró que es el informe de la Cornap, una a de las bases documentales que tiene para reclamar el pago de la deuda.



Estrada indicó que “Montelimar fue vendido en tres millones de dólares, lo cual nos parece que no cuadra, porque se trata de una propiedad de tres manzanas que de ninguna manera, creemos nosotros, fue una cifra justa para los intereses del Estado, y cuando uno se encuentra con este tipo de acciones, lo que da es rabia”.



“Nada que ver la diplomacia”



A la vez, dijo desconocer si el ministro de Asuntos Exteriores de España, Miguel Ángel Moratinos y su homólogo nicaragüense, Samuel Santos, hayan abordado el tema hace unos días, cuando se reunieron como parte de una gira realizada por el funcionario local en distintos países europeos para promover la candidatura de Miguel D’Escoto a la presidencia de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



“Mirá, no sé si se ha tocado el tema o no, pero en esto nada tiene que ver la diplomacia, porque aquí lo que estamos haciendo es velando por el respeto de las leyes nicaragüenses, que según lo que hemos podido observar, fueron violentadas por un supuesto inversionista español”, dijo Estrada.



España es el segundo país que más invierte en Nicaragua, sólo superado por Estados Unidos. También es el segundo donante más importante del país, detrás de la Unión Europea. El año pasado destinó 48.2 millones de euros (unos 72.3 millones de dólares) para proyectos de desarrollo.



“Sabemos que nos apoyan económicamente, que son un país muy solidario con Nicaragua, pero eso no significa que vamos a cerrar los ojos frente a este tipo de hechos, que definitivamente dan rabia”, concluyó.