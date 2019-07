“En Nicaragua hay inversión de valores”

El retorno del comandante Daniel Ortega Saavedra al poder no brilla precisamente por la defensa de los derechos humanos, como se aprecia en el caso de los transportistas, y de paso anuló en la práctica la independencia de la Procuraduría especializada en el tema.



Percepciones como éstas en materia de derechos humanos, podrían acompañar el informe especial que el Consejo Mundial de Iglesias prepara con motivo de la visita de su Secretario General, doctor Samuel Kobia, en noviembre, se reveló ayer.



El teólogo y periodista, Theo Buss, quien participó en la elaboración del libro de Charles R. Harper “El acompañamiento”, Acción Ecuménica por los Derechos Humanos en América Latina 1970-1990, dijo que se esperaba una actuación más loable en la defensa de los derechos con un gobierno del FSLN.



Cabe recordar que el Consejo Mundial de Iglesias desempeñó una actuación equilibrada durante el régimen sandinista, cuando el gobierno de Managua estaba asediado por la administración de Ronald Reagan.



Buss es un teólogo y periodista que ha trabajado con el Consejo Mundial de Iglesias. Goza de muy buena relación con sus miembros y participó en la reunión de Porto Alegre en 2006. La organización cubre más de 100 países y cuenta con 349 iglesias.





En materia de Derechos Humanos, ¿cómo se ve a Nicaragua con el regreso del FSLN al poder?

A nivel personal, diría en cierto modo que hay una inversión de valores. Los que estaban en el poder en la Dirección Nacional (del FSLN) están dispersos, y los que quedaron dentro del FSLN se volvieron incondicionales de la pareja presidencial, y no se puede decir que ellos brillen con respecto a los derechos humanos, sea con respecto a los indígenas misquitos, mayangnas, o en este episodio del paro de los transportistas.



En ese sentido, ha habido denuncias en el caso de los derechos humanos, pero no necesitamos una intervención de fuera, porque el Cenidh y otras comisiones hacen bien su trabajo.





¿Hay un retroceso en cuanto al respeto a derechos humanos?

Se puede decir que con respecto a los 90, hay un regreso.



No digo que los regímenes neoliberales hayan sido ejemplares, se produjeron violaciones a los derechos humanos.



La diferencia es que con el Frente se esperaba una mejor defensa y es lo que no tiene lugar.





¿El mensaje del “pueblo presidente” se quedó en la esfera del discurso, en cuanto a la promoción misma de los derechos humanos?

Yo quisiera ver un programa del actual gobierno que me enseñe cómo piensan ellos para respetar los derechos humanos y favorecer su aplicación universal.



No lo hemos visto desde las elecciones. Había unas promesas en la propaganda electoral, pero el programa de gobierno no ha salido a luz, a lo mejor existe y no lo conocemos, pero, yo lo estoy buscando.





¿Y qué ve de la Procuraduría de Derechos Humanos?

En primer lugar, durante el gobierno de Enrique Bolaños, la Procuraduría estaba en líos por el mal manejo de fondos, entonces eso no le daba mucha credibilidad.



A partir de que entra el nuevo gobierno del presidente Ortega y su equipo de ministros, no hemos escuchado muchas quejas de parte de la Procuraduría, es como que ellos están dentro del gobierno. No es una oficina que tiene su independencia ni mucho menos; en este sentido, son antiguos compañeros de armas.



Soy lector de “La Montaña es algo más que una inmensa estepa verde”. Habíamos apreciado mucho el talento de escritor de Omar Cabezas y es un lindo testimonio, pero se esperaba más de él y de otros personeros del Frente.



Buss reveló que el Secretario General del Consejo Mundial de Iglesias llegará en noviembre, y se prepara un informe para su conocimiento. Se encontrará con representantes de la Iglesia Católica aunque no pertenezca al Consejo, y con la iglesia Morava y la Bautista Unida.



El teólogo ha acompañado al Consejo en todos los procesos en Latinoamérica, relacionados con los derechos humanos, además, fue encargado de prensa de ese organismo.