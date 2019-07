Policía de 14 países en prevención de corrupción

La infiltración del crimen organizado en las instituciones estatales es la principal preocupación de los representantes de las instituciones policiales de Centroamérica, México y el Caribe, quienes ayer participaron en el “Foro Atención y Prevención de la Corrupción en las Instancias Policiales”.



“Las organizaciones criminales tienen dentro de sus primeros objetivos la infiltración, la manipulación de alguna forma de las instituciones, principalmente las instituciones policiales. Es una temática que se maneja a nivel mundial, y existen indicadores que dan por cierto que las organizaciones criminales así lo hacen”, dijo el secretario general de la Comisión de Jefes Policiales de Centroamérica, México y el Caribe, Allan Fonseca Bolaños.



“La globalización misma que enfrenta el planeta ha generado la globalización de la criminalidad, entonces el movimiento de las organizaciones criminales, el interés de extender sus fronteras, de extender sus tentáculos está claro, eso se da, y yo no diría de sur a norte o de norte a sur, se da en todas sus direcciones, porque es parte de su dinámica, de su estrategia, ya no se limitan a sus entorno, sino que trasciende las fronteras”, agregó.





Representantes de 14 países

El evento organizado por la Policía Nacional contó con la participación de representantes de las instituciones policiales de 14 países, incluidos algunos fuera de la región.



Fonseca Bolaños destacó la importancia del Foro, el cual permitirá a todos los presentes analizar la problemática y proponer alternativas de solución.



“Van a salir alternativas, propuestas concretas, para luchar contra la corrupción, el flagelo del crimen organizado de forma eficiente. De ahí la importancia de fortalecernos a nivel regional y contar con estos espacios para discutir y analizar de forma conjunta la problemática en si y buscar las alternativas de solución”, señaló.



Este evento fue inaugurado por la Directora General de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, quien lo calificó como “histórico”, porque es la primera vez que representantes de instituciones policiales se reunían para discutir sobre la corrupción interna de éstas, un tema, a su juicio, “complejo y delicado, importante, crucial y no común”.



“Al hablar de corrupción en los cuerpos policiales, automáticamente se nos viene la mente el abuso, el cohecho, las mordidas, la desmoralización de nuestras fuerzas, acompañadas del desprestigio de nuestras instituciones y de la pérdida de confianza de la población”, manifestó.





Actuar a tiempo y con firmeza

Por ello, Granera sostuvo que se debe inmediatamente analizar la situación, adoptar las medidas necesarias que permitan continuar trabajando por las visiones y resultados con los que se está comprometidos, “no actuar o intervenir en el momento en que debemos hacerlo o tomar decisiones no adecuadas a la situación que se está presentando, puede significar un proceso de deterioro progresivo y que lleve a toda la organización a un nivel de descomposición que termine en un colapso de toda su estructura”.



Según Granera, con el Foro pretenden intercambiar experiencias y criterios sobre las medidas que se han adoptados para enfrentar los principales problemas de descomposición de las fuerzas, el papel de las Inspectorías Generales y de las estructuras y mecanismos de supervisión y control de todas las instituciones de Policía participantes.



“Vale la pena analizar también el papel de los códigos de ética en aquellos países donde contamos con ellos. Es importante que hagamos una reflexión, porque si los problemas delictivos que enfrentamos a diario y los problemas de corrupción de una u otra formas encuentran nexos con la criminalidad transnacional que actúa ya de forma globalizada, también debemos definir acciones conjuntas entre las instituciones policiales que participan en este Foro, que nos permita prevenir e impedir la penetración del crimen organizado en nuestras instituciones”, indicó.





Exposición de Unesco

La primera ponencia del Foro estuvo a cargo del delegado de la Unesco en el país, Juan Bautista Arríen, quien dijo que se debe desatar una ofensiva humanitaria a favor de recrear y de fortalecer los valores.



“Como dice el Evangelio, los hijos de las tinieblas son más sagaces y activos que los hijos de la luz, ellos manejan a la perfección los tres grandes soportes del apetecido éxito moderno: el dinero, el poder y el placer, que necesariamente desembocan en una inmensa represa o cloaca mundial: la corrupción, de la que emana la energía que alimenta el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo e incluso el cada vez más preocupante cambio climático”, indicó.