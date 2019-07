Paro afecta turismo pero no imagen de Nicaragua

El paro de transporte --que hoy cumple diez días-- afecta la estadía de los turistas en Nicaragua, pero no la imagen que proyectamos como país, aseguró el arquitecto Mario Salinas ministro de Turismo.



De acuerdo con el arquitecto Salinas, la huelga de transporte indudablemente afecta a todos los sectores del país, pero eso no determina que la imagen del país esté deteriorándose porque las huelgas no sólo se dan en Nicaragua.



“Hay huelgas en todos los países del mundo y eso no implica que el país sea por ello menos seguro y pierda sus atractivos. Las huelgas o paros son parte de la democracia, es un reclamo que se hace y en este caso, ante un fenómeno mundial de alza en el combustible, están ocurriendo demostraciones en El Salvador, y hay amenazas en España. Sólo basta leer o ver las noticias para enterarse”, comentó el ministro de Turismo.





De cuatro a dos

Los efectos de la huelga, aseguró el arquitecto Salinas, se ven reflejados en el número de días que permanece un turista en los destinos más visitados de Nicaragua, como Rivas y Granada, donde llegan por medio de las líneas internacionales de buses.



“Como promedio, un turista permanece en Granada y Rivas cuatro días, porque pernocta en dichas ciudades y hace uso del transporte colectivo para conocer otros destinos cercanos, pero ante la falta de este transporte, sólo permanece dos días en Nicaragua y se marcha.



“Algunos hoteles han reportado que la permanencia en este período del año, que es temporada baja, es de 50 por ciento de ocupación de habitaciones y se ha visto disminuida porque sólo está el 30 por ciento de habitaciones ocupadas”, informó el ministro.



Otros que se han visto afectados son los centros recreativos, donde acuden en mayor cantidad los turistas nacionales quienes, a falta de transporte, no se arriesgan a un descanso en sitios como Pochomil, Masachapa, Xiloá y Granada, entre otros.



“Los mochileros también debido a la huelga están cambiando el destino de su estancia, pues son los que más usan los buses locales”, comento el ministro de turismo.





Promocionando el país

También el arquitecto Salinas dijo que la promoción del país como un destino en el mapa del turismo mundial continúa sin tregua, no sólo en ferias internacionales, sino también en los medios de comunicación a través de viajes para periodistas.



“Han venido periodistas europeos, sobre todo españoles que trabajan en revistas especializadas, y Nicaragua ha estado ocupando espacios importantes que sin duda están abriendo puertas en un mercado que queremos atraer. Muy pronto estarán en el país los periodistas de una revista especializada en puros que hará trabajos especiales de los puros de nuestra tierra”, afirmo el arquitecto Salinas.





Advertencia norteamericana

Pese a estas declaraciones del ministro de turismo, la Embajada de Estados Unidos informó por medio de un boletín de advertencia que en la última semana ha recibido dos reportes de ciudadanos norteamericanos que fueron secuestrados y asaltados de noche, cuando fueron detenidos por hombres vestidos con el uniforme policial, mientras circulaban por la carretera de Tipitapa con destino a Granada. “Los asaltantes tomaron los artículos personales y los dejaron en sitios remotos alejados de la carretera, es por eso que la Embajada pone en alerta a los ciudadanos norteamericanos para que no viajen en dicha carretera de noche”, informan.



El boletín también menciona que la huelga de transporte, que fue informada el cinco de mayo pasado continua y que los transportistas tienen bloqueadas algunas carreteras y que el trece de mayo falleció un taxista en uno de esos tranques.



Otras recomendaciones de la Embajada para sus ciudadanos son mantener el tanque de combustible de sus automóviles llenos o en tres cuartos de tanque, mantener suficiente comida y agua para una semana si es posible, y no pasar por las barricadas que se encuentran en las calles.