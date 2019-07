Cenidh: Desproporcionada represión de la Policía

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) consideró muy cuestionable y violatoria a los derechos humanos la “cacería” que ayer puso en práctica la Policía Nacional contra reclamantes transportistas y pobladores en la zona de Las Maderas y el puente de San Benito, durante el noveno día de paro del transporte.



Gonzalo Carrión, Director del Área Jurídica del Cenidh, con un equipo de abogados visitó el área del conflicto investigando la situación de violencia que inició en horas de la mañana, dejando un saldo de 27 detenidos, más de una decena de lesionados y dos camiones incendiados.





Reacción desproporcionada

“Estoy de acuerdo conque los agentes del orden hagan trabajo de prevención, que den el libre acceso de circulación en cumplimiento con su misión constitucional, pero fue cuestionable desde cualquier punto de vista el ataque represivo con saña, y la cacería aplicada dentro de la comunidad, no sólo contra los protestantes sino también contra las personas que simplemente circulaban por la calle”, señaló.



Carrión mencionó que el desmedido ataque policial no sólo fue denunciado por los habitantes de Las Maderas y de San Benito. Las imágenes televisivas fueron bastante claras, al mostrar las palizas y los disparos a “quemarropa” con balas de goma contra personas desarmadas que ya estaban reducidas por la autoridad policial. Algunos de estos disparos se hicieron a la cara de las personas, dejando en estado de gravedad a Miguel Ocón, en Las Maderas, y en San Benito al ciudadano Silvio Rocha, quien aparentemente perderá la visión en uno de sus ojos.



“También vimos a los altos mandos policiales muy firmes en hacer respetar las leyes del país. Algo que no vimos cuando un grupito de personas se tomó el basurero municipal haciendo acusaciones contra Dionisio Marenco, cuando hubo vandalismo frente a la Universidad Agraria, o durante los disturbios políticos en Bilwi. Posteriormente, el presidente Daniel Ortega dijo que había dado orden de no reprimir a la población en protesta social. Orden que evidentemente es sólo para sectores privilegiados”, dijo el Dr. Carrión.



Falta de seriedad e irresponsabilidad

Igual información conoció Georgina Muñoz, enlace de la Coordinadora Civil, quien calificó al gobierno de irresponsable y falto de seriedad por no haber buscado desde un inicio una solución al conflicto. Contrario a esto, intentó debilitar a los transportistas dividiéndolos, lo que alargó la crisis.



“Mientras tanto, Ortega sigue sin ser transparente con los fondos de la ayuda del petróleo venezolano. Esa negativa total nos llevó a una situación más compleja. El problema es que el conflicto social crece a un nivel que puede resultarle inmanejable”, precisó.