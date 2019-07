Transportistas de la RAAN con demandas adicionales

LAS MINAS, RAAN



Las demandas de transportistas de la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN, en parte son las mismas por las cuales decenas de cooperativas de transporte colectivo y selectivo, aún se encuentran en un paro nacional, exigiendo la compra de combustible subsidiado por el gobierno nacional, y la adquisición de repuestos a precios de costo.



El agregado planteado en las negociaciones por las cooperativas de transporte de carga y pasajeros de la RAAN al gobierno, tiene que ver con una vieja solicitud de un espacio en la terminal en el Mercadeo de Mayoreo, de Managua.



Y la razón es que son pocas las unidades de estas cooperativas que logran entrar a la terminal, pero en un área sin las mínimas condiciones higiénicas y de parqueo.





¿Discriminación?

Las unidades que no logran entrar, se estacionan fuera de esa central de transporte terrestre, lo que es interpretado como un acto discriminatorio hacia los transportistas multiétnicos, según su dirigente Manuel Duarte Jarquín.



Por ello, en su momento, hace dos años, demandaron una terminal exclusiva para las regiones autónomas en Managua, y en ese sentido, el alcalde capitalino Dionisio Marenco, hasta se mostró anuente a apoyar con un terreno a las cooperativas de transporte del Atlántico, pero sobre el caso no se avanzó por falta de seguimiento.



El nuevo presidente del Consejo Regional de la RAAN, Carlos Alemán Cunnigham, instó a los transportistas retomar el asunto de la terminal en Managua, y se comprometió a respaldar con su gestión esa demanda.



La otra demanda planteada es con un proyecto de instalación de dos gasolineras, que se encargarían de distribuir el combustible subsidiado a las cooperativas de la RAAN.



La instalación de una gasolinera en Rosita y de otra en Bilwi es la propuesta de consenso, señaló el también dirigente transportista Fermín Romero Olivero.



Así mismo, le hacen saber al Ministerio de Transporte e Infraestructura, MTI, que el criterio técnico definido en el uso de un juego de llantas por año, no se les puede aplicar a ellos, porque en la realidad gastan cinco juegos de llantas en un año.





La diferencia

La lejanía, casi 500 kilómetros de distancia de Managua a Las Minas, Bilwi y Waspam, además del mal estado de la mayoría de tramos de la vía terrestre, como del empalme de Alamikamba con Rosita y la vía hacia Bilwi, hacen la diferencia del servicio de transporte de la RAAN con los demás departamentos del país.



También demandan la legalización y el registro de las rutas internas e intermunicipales, y además de la revisión de tarifas, exigen la no autorización sobre más concesiones de rutas.