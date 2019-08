"Se lo llevamos hasta su casa"

El servicio de compra “Te lo llevo” ya es una realidad. En el mes de mayo personas que viven fuera de Nicaragua y que necesitan enviar productos farmacéuticos y de consumo a sus familiares nicaragüenses lo podrán hacer a través del portal www.telollevo.com.ni.



Según Gabriel Chamorro García, Gerente general de EL NUEVO DIARIO, el proyecto surgió a partir de la alianza entre el periódico y FARMEX para que la comunidad nicaragüense que vive en el exterior, envíen sus remesas en productos a sus familiares que viven en diversos lugares de Nicaragua.



“Nuestra página Web (elnuevodiario.com.ni) es la más visitada del país y muchos nicaragüenses que viven fuera podrán comprar artículos de calidad y a precios competitivos y nosotros se los llevaremos hasta la casa de sus familiares en cualquier parte del país”, puntualizó Chamorro.



En Managua los pedidos serán entregados el mismo día sin costo y cuando sea fuera de la capital en 24 horas con un cargo adicional, los siete días de la semana.



Seguridad

El servicio “Te lo llevo”, que funciona hace varios meses en Managua a través de la línea telefónica 1800-2223, ha tenido buena aceptación en el mercado y para Chamorro con la oferta online se duplicará el servicio.



“Nos retrasamos un poco porque queríamos ofrecer un buen servicio y para brindar seguridad a la hora que (los internautas) realicen sus compras por Internet. Cumplimos con el protocolo de seguridad de Credomatic y este servicio es confiable, no escatimamos en contratar el mejor software de seguridad”, explicó Chamorro.



Los cibernautas, que ascienden a 60 mil, podrán adquirir servicios, desde medicinas hasta los diversos productos que ofrecen los supermercados para suplir las necesidades básicas en el hogar.



El servicio es sencillo, sólo tiene que encender la computadora visitar nuestra página online, dirigirse a la parte superior derecha de nuestro sitio y dar un click en el icono “TE LO LLEVO”, donde podrá visualizar nuestro catálogo de productos.



El más esperado

Ciberlectores de www.elnuevodiario.com.ni han esperado este servicio para así ayudar a sus familiares en Nicaragua. Maribel Gutiérrez escribió, “me parece que todo el esfuerzo que están haciendo por llevar el producto hasta nuestros hogares es algo muy bueno y los felicito porque tenemos que tomar en cuenta la distancia en donde uno esta y el peligro que también cada motorizado corre en las calles por tratar de llevar el pedido lo más pronto posible… creo que las personas que llamen para pedir si es urgente llame temprano no son superman para volar, hacen lo mejor y en Nicaragua no teníamos el privilegio de tener un servicio como éste”.



El cibernauta William Mallorquín comentó, “felicito a don Carlos Vogel co-fundador de este supermercado que está en nuestras casas y la verdad me consta que es un servicio muy rápido, seguro y responsable en la entrega del producto. También felicito a los trabajadores de "Te lo llevo" que son unas personas muy responsables y que sigan así”.



Raymond Pérez otro comentarista expresó, “los felicito de esta manera podemos aliviar un poco la necesidades de nuestros familiares y combatir la usura de las agencias de envíos, nuevamente felicito a ELNUEVO DIARIO por tan excelente idea”.