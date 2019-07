Ortega no convence

Minutos después del mensaje a la nación del presidente Daniel Ortega, representantes de la Coordinadora Nacional del Transporte (CNT) anunciaron que el paro continúa, rechazaron las propuestas del mandatario y lo instaron a restablecer el diálogo.



También volvieron a su demanda inicial: congelar el precio del diesel en 40.50 córdobas.



“El paro continúa, no por aberraciones o caprichos de los transportistas, sino porque de nada sirve seguir trabajando como hasta hora lo hemos hecho”, expresó Antonio Betanco Escalante, presidente de Fetracolnic (Federación de Transporte Colectivo de Nicaragua).



Luego manifestó que el mandatario está mal informado sobre el transporte de carga pesada, al decir que cobran demasiado por sus servicios.



Por su parte, Andrés Lara Morales, presidente de Canitran (Cámara Nicaragüense de Transporte), señaló que el presidente menosprecia las propuestas del sector transporte, y que no le quiere dar un tratamiento serio al problema.



Las mentiras de Ortega



Agregó que Ortega en su discurso planteó dos grandes mentiras: “El subsidio al transporte de Managua no lo están pagando con fondos del ALBA, sino que lo paga el Ministerio de Hacienda y Crédito Público”.



La otra mentira, según Lara, está referida a las cuentas que hizo el presidente sobre los gastos que hasta la fecha se han hecho en el país, las que a su juicio son insostenibles, “porque no es posible que un país tan pequeño como Nicaragua tenga deudas tan grandes”.



Allan Obregón, presidente del Movimiento Nacional de Taxistas, dijo que los asesores del presidente lo hicieron quedar mal porque no le están ofreciendo realidades al sector transporte, ya que no se puede trabajar una semana al mes, tal como lo propuso el Ortega.



Obregón invitó a Ortega a restablecer el diálogo, pero que participen funcionarios preparados, ya que los asesores que tiene actualmente lo están mal informando.



“El transporte de carga pesada acepta ser regulado, pero con la condición de que se les congele a ellos el precio del diesel en 40.50 córdobas”, sostuvo Roberto Delgadillo Moreno, presidente de la ATN (Carga Nacional e Internacional).



Al final, los representantes del transporte se preguntaban por qué ahora el presiente viene a hablar de que algunos proyectos como Hambre Cero y Usura Cero se están financiando con fondos del ALBA, si se supone que éstos ya estaban contemplados en el presupuesto nacional.