Vicecanciller plantó a invitados a concierto

El programa distribuido por la administración del Teatro Nacional Rubén Darío, para la presentación del concierto “Centroamérica canta unida”, realizado la noche del pasado lunes en conmemoración del “Día de Europa”, confirma que el vicecanciller Manuel Coronel Kautz tenía que brindar un discurso ante los invitados.



Sin embargo, el diplomático no asistió esa noche al evento, y en cambio aseguró que a pesar de que estaba invitado, no estaba estipulado que él debía brindar palabras a los invitados.



Pero el programa impreso, en poder de END, lo desmiente. Según el documento, los ocho números artísticos del concierto estaban antecedidos por un discurso de la señora Francesca Mosca, Jefa de la Delegación de la Comisión Europea para Centroamérica y Panamá.



Y luego por: “Palabras del señor Manuel Coronel Kautz, Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua por la Ley”.



Asistentes al evento afirmaron a EL NUEVO DIARIO que la ausencia de Coronel generó incertidumbre entre los invitados, entre ellos Mosca. Este hecho también fue calificado por otros testigos como un desaire diplomático hacia la representación europea.



Algunos señalaron, inclusive, que fue una expresión de inconformidad por las diferencias de opiniones entre Nicaragua y la UE, alrededor de las negociaciones del Acuerdo de Asociación.



Coronel respondió así a las críticas, la mañana de ayer, antes de partir hacia Perú: “En primer lugar, la invitación era al canciller (Samuel) Santos. A mí también me invitaron, como diplomático. Entonces yo tenía otros problemas, simplemente, no fui. Pero alguien sale diciendo allí que no quise ir. Que tenía que hablar y no hablé. Entonces eso es un invento”.



“Era un concierto, yo no estaba invitado a hablar ni nada. Siento que hubo una confusión. El que iba a dar las palabras era el canciller y como no estaba, ellos pensaron que yo iba a dar ese discurso”, insistió.



Y rechazó lo que él llamó “especulaciones”. “Con Francesca tenemos una excelente relación. No tenemos ningún problema, más bien le tengo mucho aprecio a la embajadora”, concluyó.