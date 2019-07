No los eligen todavía, pero… 14 mil viejas causas esperan a futuros jueces de Familia

Aunque aún no han sido elegidos, los jueces de familia tendrán en sus manos la dura tarea de tramitar 14 mil viejas causas, sólo en Managua. Para ocupar los cuatro nuevos cargos hay doce candidatos provenientes de Managua, Chinandega, Ocotal, León, Yalagüina, Nandaime, Carazo, Matagalpa y Quilalí.



De los cuatro nuevos jueces de familia que serán nombrados, dos se quedarán en Managua, mientras que los otros dos irán a Matagalpa y a Chinandega.



Según una nota de la Dirección de Prensa del Complejo Judicial Nejapa, Xiomara Rivera Zamora, quien es una de las aspirantes a ser jueza de familia, opinó que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tendrán que definir si mantienen la carga a los jueces que actualmente tramitan los 14 mil juicios.



Rivera estimó que si la Corte decide entregar los expedientes a los dos nuevos jueces de familia, provocaría retardación de justicia, porque, primero, habría que inventariarlos para después forzar el estudio de cada caso, actividad que recaería en los secretarios judiciales.



Y por si eso fuese poco, los secretarios tendrían que tramitar paralelamente los 40 juicios de familia que entran a los juzgados cada día. La Corte creó dos pulles de secretarios para los Juzgados de Familia, pero éstos están demandando el urgente nombramiento de más personal y mejoras en las condiciones de trabajo.



Yamileth Pérez Cerda, quien es secretaria judicial en el área civil desde hace 23 años, comentó que hay causas donde se demanda la “declaratoria total de desamparo” a favor de niños y niñas desde 2001, pero a la fecha no están resueltas.



Las declaraciones de Pérez tuvieron como marco el encuentro que los candidatos a jueces de familia sostuvieron con los secretarios el día que hicieron un recorrido por los juzgados de Managua, para conocer cómo funciona el nuevo modelo de gestión de despacho judicial.



Cuando los juzgados de familia empiecen a funcionar en Managua, cada despacho contará con trabajador social y un psicólogo, así como con una sala de espera para que padres, madres e hijos o hijas, puedan entrevistarse con los jueces en los casos que ameriten dicha diligencia.



La Dirección de Prensa de Nejapa informó que los jueces de familia aún no han sido seleccionados porque están en un proceso de capacitación que se espera termine en mayo.