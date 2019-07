Doctor Kobia se reunirá con el presidente Ortega

El Secretario General del Consejo Mundial de Iglesias, doctor Samuel Kobia, se reunirá en noviembre con el presidente Daniel Ortega, durante el segundo viaje que la máxima autoridad de esa organización realiza a Nicaragua.



“Con el presidente Ortega no sabemos lo que va a tratar”, dijo el licenciado Denis Torres, Director del Instituto Martin Luther King, de la Universidad Politécnica de Nicaragua, institución que invitó oficialmente al doctor Kobia, considerado uno de los más grandes pensadores del continente africano.



La visita del alto dirigente coincidirá en un año electoral y donde además diversos organismos han percibido un deterioro en materia de derechos humanos. Por ejemplo, el balance sobre esas conquistas inalienables en Nicaragua fue negativo para el gobierno de Daniel Ortega, según el informe anual 2007 del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).



Preguntado el licenciado Torres si la visita del Secretario del Consejo abordaría el tema de los derechos humanos, dijo: “No, es decir, ellos tiene una estructura de Derechos humanos, como la tiene de solidaridad y reconciliación; tienen estructuras de Diálogo Intercultural, otra de Evangelio y Educación. El concilio es vastísimo.



“La agenda será acordada por las dos partes (Gobierno-Consejo). Habrá cosas que le interesan al pastor Kobia conocer, y claro que él no perderá la oportunidad de indagar sobre tantas cosas que están planteándose y sucediendo”, dijo.



El motivo de esta visita, de acuerdo con el director del Instituto, licenciado Denis Torres, es avalar la iniciativa mundial de reconciliación que plantea 2009 como Año Internacional de la Reconciliación, “y que fue sometida a instancias nuestras, por el Estado nicaragüense en 2006, en la ONU, y aprobada”.



El funcionario aseguró que “sólo vendrá a Nicaragua, pero convocamos a las universidades evangélicas de la región. Esto fue aprobado por el Presidente de las Universidades Evangélicas de Centroamérica, y también se llama al liderazgo evangélico de la región, miembros del Consejo de Iglesias Centroamericanos”.



El doctor Kobia viene, además, a celebrar el 15 aniversario de fundación del Instituto Martin Luther King, como un reconocimiento que hemos estado realizando por la cultura de paz, tanto a nivel nacional como internacional. La estadía del Secretario General será de una semana, tiempo que aprovechará para cumplir una intensa agenda: viajará a la Costa Caribe, donde se reunirá con el Consejo Ecuménico de la región y con las universidades BICU y Uraccan.



En Managua tiene prevista una entrevista con el cardenal Miguel Obando, “como presidente, y sólo en tanto presidente de la Comisión Nacional de Reconciliación, para dar un espaldarazo a esa voluntad, a ese proceso”, señaló el licenciado Torres.



Otra de las razones de la llegada del doctor Kobia es porque forma parte de los grandes pensadores que integra la obra “Historia y Reconciliación”, un libro de 450 páginas, y donde vierten sus análisis 18 pensadores mundiales y nacionales.



Tal volumen se “traducirá en 500 mil folletos de educación popular sobre la temática de reconciliación, para ser distribuido en donde fueron las zonas de guerra”, el escenario donde 250 mil nicaragüenses entre Contras, ex miembros del Ejército y del Ministerio del Interior, y también misquitos expusieron sus vidas.



La obra citada por su visión y dimensión mundial respecto al sensible tema, fue solicitada por las comisiones de reconciliación de Colombia, de El Salvador y Guatemala, como países que todavía viven situaciones de polarización.



El doctor Kobia se reúne cada seis meses con el Papa, y bajo la cobertura del Consejo se hallan las más grandes iglesias protestantes del mundo como la Presbiteriana, Metodista, Ortodoxa rusa y griega, Luterana, Armenia y Bautista. El Consejo Mundial tiene un asiento de observador y de consulta en las Naciones Unidas.