Ministra Cuan “reestructurada”

A pesar del “show mediático” que organizó el diputado y dirigente sindical del Ministerio de Salud, Gustavo Porras, para tratar de ocultar las diferencias entre las autoridades de esa entidad, lo cierto es que ha quedado en evidencia que a la ministra Cuan le han restado sus funciones como titular del Minsa, y se confirman tácitamente las presiones y serruchaderas de piso contra doña Maritza.



Porras apareció ayer como el “mediador” entre Cuan y el vice Guillermo González, de quien se dice ha cabildeado entre los sindicalistas de Fetsalud e influyentes funcionarios del gobierno, para asumir la titularidad de la institución.



González fue originalmente el ministro de Salud nombrado por el presidente Daniel Ortega, sin embargo, por aquello de la cuota del 50% de mujeres en los ministerios, fue relegado a la vicetitularidad, y se cedió el puesto a la doctora Cuan.



Porras, funcionario, diputado y dirigente sindical, reunió en una teatral conferencia de prensa a la ministra Cuan, a González y a directores generales de la institución para mostrar ante los medios que todo marcha bien, y que se trabaja en función de atender la epidemia de leptospirosis.



Durante la comparecencia, que se dio después de una encerrona de más de una hora, Porras y González “coincidieron” en que todo se circunscribía a la “distribución de funciones” que hizo el presidente Daniel Ortega, delegando en González la atención de la alerta sanitaria.



EL NUEVO DIARIO conoció que la ministra Cuan estaría trabajando bajo presión, y estuvo a punto de renunciar a su cargo, porque un grupo de funcionarios, encabezados por González, solicitó su destitución al presidente Daniel Ortega.

Pedro “El Escamoso”

”Lo cierto es que la ministra Cuan está marginada, y esto es un asunto de días, la publicación de EL NUEVO DIARIO pudo haberlo retrasado, las diferencias internas en el Minsa continúan”, aseveró.



Como ya es costumbre, Porras, al estilo de Pedro “El Escamoso”, descalificó el trabajo de los periodistas al afirmar que las diferencias entre los funcionarios del Minsa sólo son “una telenovela inventada por EL NUEVO DIARIO”.



“Todos debemos centrarnos en atender la emergencia de leptospirosis y la terrible amenaza del dengue, todo sigue normal en el Minsa, y eso es una telenovela de EL NUEVO DIARIO”, se limitó a esgrimir Porras en el Hospital “Roberto Calderón”, en la actividad improvisada, que ni siquiera figuraba en la agenda de la institución.



El presidente Daniel Ortega designó al vicetitular del Minsa, Guillermo González, para que se pusiera al frente de la emergencia que atraviesa el país por la epidemia de leptospirosis.

Ministra resignada

“Siempre soy ministra, el doctor González ha sido designado por el Presidente para que asuma la comisión interinstitucional”, reiteró la doctora Cuan.



“No me gusta hablar de estas cosas, y entre todos estamos al frente de la institución”, añadió.



Las medidas coercitivas no se hicieron esperar ayer en el Minsa. Una fuente de esa institución que pidió el anonimato por razones obvias, dijo a EL NUEVO DIARIO que amenazaron a funcionarios intermedios de la institución que den información a los medios de prensa.



“Llamaron a todas las direcciones para que no hagan comentarios, y el que lo haga recibirá algún tipo de sanción”, aseveró la fuente.