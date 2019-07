No hay acuerdo con FMI y cooperantes olvidan 2008

El país está contra la pared. No hay acuerdo con el FMI. El apoyo al Presupuesto de 2008 no está nada claro. Un paro de transporte inmoviliza a la nación y desabastece a los mercados. La inflación castiga el bolsillo del pueblo. La Asamblea Nacional está paralizada. Y en la Costa Caribe se acumula una rabia silenciosa por la suspensión de las elecciones municipales.



El gobierno de Nicaragua se encuentra virtualmente fuera de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, FMI, organismo multilateral que ha retenido el desembolso de 39 millones de dólares, debido a retrasos en el cumplimiento del programa económico, confirmaron fuentes oficiales.



Al mismo tiempo, el apoyo al Presupuesto de 2008 por parte de los cooperantes, en el orden de los 120 millones de dólares, fue discutido ayer a puerta cerrada con el gobierno, cooperación que también está en “alitas de cucaracha”, según conoció END.



Fuera del Fondo



En declaraciones a la agencia alemana de noticias, DPA, el presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Antenor Rosales, confirmó la retención del primer desembolso del organismo financiero para 2008, establecido en un acuerdo trianual que contempla una línea de créditos por 111 millones de dólares.



Rosales, dijo la DPA, admitió que hubo atrasos para cumplir "con los criterios de desempeño que nosotros mismos nos habíamos establecido", entre los que figuraba una Ley Antifraude Energético, pendiente de aprobación en el Parlamento.



Para este mes se tenía previsto una reunión del gobierno con el directorio del FMI, pero fue suspendida y pospuesta para finales de junio. Una fuente extraoficial confirmó a END que la reunión se suspendió porque el gobierno no ha presentado la suficiente información sobre la ejecución de un presupuesto paralelo de al menos 520 millones de dólares provenientes de la comercialización del petróleo y de la cooperación venezolana.



También hay mucha preocupación entre personeros del FMI, conoció END, por la falta de transparencia en la administración de estos montos, su impacto macroeconómico y en la terrible inflación que están sufriendo los nicaragüenses, que es la más alta de la región.



Aguirre confirma



En el despacho de la DPA, Rosales recordó que el Fondo requiere como mínimo 30 días previos a la reunión de directorio para elaborar el informe final del programa económico, a cuya revisión está condicionado el primer desembolso de 39 millones de dólares.



"Ellos están interesados en revisar la situación del sistema financiero nacional y sobre todo (conocer) cuáles son las proyecciones", afirmó Rosales a la DPA.



El presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, Francisco Aguirre Sacasa, confirmó que una nueva misión del FMI vendrá a Nicaragua a reevaluar el futuro del programa económico con Nicaragua, justo cuando el país sufre una parálisis parlamentaria, doce días de paro nacional de transporte y una grave crisis política en el Caribe.



Aguirre aseveró que la Ley Antifraude Energético era una condicionalidad de 2007, según la Carta de Intenciones con el FMI, legislación que no fue aprobada debido a la parálisis parlamentaria provocada por la decisión arbitraria de suspender los comicios en tres municipios de la RAAN.



El legislador señaló que el FMI también demanda transparencia en relación con los fondos venezolanos. Otro contratiempo que ha pulverizado el acuerdo con el FMI, alertó Aguirre, fue que no se concretó la renegociación de los Cenis al 15 de abril, condición sine qua non para la aprobación de una reforma presupuestaria con aumentos salariales para los maestros, policías, trabajadores de la salud y soldados.



Cooperantes ignoran ya 2008



Mientras tanto, END conoció que ayer se produjo la reunión técnica entre el Grupo de Apoyo Presupuestario y el gobierno para evaluar el Plan Nacional de Desarrollo Humano, PNDH, condición previa para el desembolso de 120 millones de dólares de apoyo al Presupuesto de 2008.



“Los cooperantes valoraron el desempeño del gobierno en 2007, para fijar las metas de 2009. Tengo entendido que ignoraron 2008”, afirmó el diputado Aguirre Sacasa.



La reunión se produjo un día después de que el presidente Ortega ofreciera algunas cifras generales y poco creíbles sobre los fondos de cooperación venezolana, lo que ahora se ve como un intento de contentar a los cooperantes en medio de una grave crisis socioeconómica y política nacional.



Se desconocen los resultados de la reunión a la que no fueron invitados los medios de comunicación, ni por parte del gobierno ni por parte de los cooperantes. “La suerte ya está echada”, advirtió Aguirre, para quien “aquí hubo una reedición de la batalla de Crimea, donde Alemania y Francia, por un error táctico estratégico, perdieron toda su Brigada Liviana ante Rusia”.



Varios especialistas consultados por este diario han indicado que el PNDH no ha sido consensuado, es retórico y contiene las mismas recetas fondomonetaristas, al mismo tiempo que no incluye el presupuesto paralelo que con gran discrecionalidad y sin el control de los cooperantes y del FMI, ejecuta el gobierno en desmedro del presupuesto oficial.





Baja ejecución presupuestaria



La ejecución presupuestaria de 2008 alcanza el 21 por ciento, según el último reporte del sitio www.consultaciudadana.com.ni, en donde el Ministerio de Hacienda coloca en línea la información oficial al respecto.



Durante una entrevista de televisión, el asesor presidencial Bayardo Arce reconoció que ha habido retrasos en la implementación del Programa Nacional de Inversión Pública, lo cual también ha sido constatado por economistas independientes.



Una fuente extraoficial indicó que la falta de eficacia y pericia, así como la centralización de las decisiones en la Secretaría del FSLN, están afectando gravemente la ejecución del Programa de Inversión Pública.