Para que no participen en negociación del convenio colectivo Prosalarios denuncian que quieren “barrerlos”

Los dirigentes del gremio médico Prosalarios denunciaron que, por la cercanía de la discusión del nuevo convenio colectivo, las autoridades del Ministerio de Salud han iniciado una nueva jornada de presiones y de persecución contra los dirigentes de dicho sindicato.



“Queremos alertar al gremio de que las autoridades del Minsa están fraguando el descabezamiento completo del sindicato médico. Estamos sólo reclamando nuestros derechos, por eso están tratando de hacernos desaparecer”, indicó el doctor Léster Espinoza, miembro de la Junta Directiva nacional del gremio.



El juego de presiones y persecución contra los sindicatos independientes continúa con más fuerza en el Ministerio de Salud (Minsa), desde que asumió la titularidad de la institución don Guillermo González, afirmaron los galenos. Espinoza salió al paso de informaciones que señalan que los médicos se tomaron los hospitales apoyados de los transportistas que se encuentran en protesta.



“Nos quieren acusar de que nos queremos tomar los hospitales y es totalmente falso. Estamos trabajando, estamos cumpliendo y respetando las leyes, y lo que quieren es echarnos encima a los trabajadores”, indicó el galeno.



Dijo que conocen que las autoridades del Minsa pretenden despedir ilegalmente a los doctores Elio Artola, Dionisio Morales, Miguel y Sergio Sáenz, quienes conforman la junta directiva nacional del movimiento.



Cabe mencionar que el doctor Miguel López, quien es parte de la Junta Directiva, fue despedido hace algunas semanas, violentando el fuero sindical y sus derechos como trabajador.



“El llamado es a mantenernos unidos y en defensa de los logros y seguir luchando para que se cumplan los acuerdos y la Ley de Nivelación Salarial”, agregó el galeno.



Además, recordó que el ministro González ha ordenado el despido de más de 300 trabajadores por pertenecer a sindicatos independientes.



El galeno expresó que las negociaciones del nuevo convenio colectivo están próximas a iniciarse, y el objetivo es no permitir la participación de los médicos Pro Salario. Además, afirmó que pretenden arbitrariamente modificar las condiciones laborales, al ampliar la jornada a ocho horas, sin incrementarles a su vez, los raquíticos salarios que reciben.



EL NUEVO DIARIO intentó obtener la versión oficial de las autoridades del Minsa, pero en la oficina de prensa no respondieron a nuestras llamadas telefónicas.



En los quince meses que lleva la actual administración, las autoridades del Minsa nunca se han sentado a conversar con los galenos.



“Hacemos un llamado a las autoridades del Minsa para que nos sentemos a revisar los acuerdos de una forma profesional, y que seamos cumplidores de la leyes. El respeto se gana comportándose rectamente, pero aquí las leyes existen para el pueblo y no para los gobernantes”, concluyó el doctor Léster Espinoza.