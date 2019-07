Medio millón de nicas vulnerables a desastres

Veintitrés mil familias en riesgo y prácticamente a la intemperie, afectadas por el huracán Félix, en la Región Autónoma del Atlántico Norte, son las que tiene registradas el Sistema Nacional de Prevención, Atención y Mitigación de Desastres (Sinapred).



Ramón Arnesto Soza, secretario ejecutivo de Sinapred, manifestó durante la inauguración de un curso impartido a funcionarios de esta entidad sobre gestión de riesgos y planificación institucional, que la cantidad de dinero para hacerle frente a la emergencia ocasionada por el huracán era de 293 millones de córdobas, sin embargo, dicha cantidad no fue obtenida y por ello sólo se le ha dado respuesta a las demandas del 20 por ciento de la población afectada.



“Estamos haciendo un gran esfuerzo, y esta semana comenzaremos con el plan techo, por medio del cual dotaremos a las familias de 12 laminas de zinc para que le hagan frente al invierno. La situación de la gente del Caribe no ha sido resuelta, y gran parte de esa población no tiene ni lo básico para guarecerse de la lluvia”, informó el titular de Sinapred.



El secretario ejecutivo comentó que hay un proyecto del Banco Mundial con un monto de 17 millones de dólares para beneficiar a la RAAN, que está en espera, porque la Asamblea Nacional no ha sesionado para autorizarlo.





Alta vulnerabilidad

También el titular de Sinapred manifestó que alrededor de cien mil familias en toda Nicaragua, poco más de medio millón de personas, se encuentran en situación de riesgo y alta vulnerabilidad, ya sea por amenaza de deslaves, incendios forestales, erupciones volcánicas, terremotos y tsunamis. Pero a pesar de eso, la ayuda internacional ya no destina la misma cantidad de recursos para Nicaragua porque hay países más vulnerables que nosotros.



“Este año el presupuesto destinado para Sinapred mejoró, pues de 6 millones de córdobas para 2007, ahora se le aprobaron 17 millones, pero nunca es suficiente, y por eso hay que recurrir a asignaciones presupuestarias extras y a la solidaridad de los organismos cooperantes, porque solos no podríamos”, dijo el secretario ejecutivo.





Más involucrados

Para concluir, el secretario ejecutivo de Sinapred dijo que existen Comités de Prevención, Atención y Mitigación de Desastres (Comupred) en los 153 municipios de Nicaragua, los cuales están siendo fortalecidos para que puedan actuar desde la localidad ante cualquier amenaza o alerta temprana.



“Estamos fortaleciendo a los municipios que están deficitarios para que ellos superen y podamos enfrentar de mejor forma el riesgo. El sistema ha avanzado mucho y eso es en gran parte porque la población ya comprende que hay que prevenir y que no todo se le debe dejar a Dios, sino cooperar ante cualquier eventualidad”, concluyó.