Trivelli advierte a los “amigos de terroristas”

EL JÍCARO, NUEVA SEGOVIA

Escueto, pero directo, el Embajador de Estados Unidos, Paul Trivelli, aludiendo al “asilo humanitario” que el gobierno nicaragüense otorgó a las jóvenes Doris Torres, de 21 años, y Martha Pérez, de 24, dijo no conocer detalles “pero yo diría que cualquier país del mundo, ahorita, después del 11 de Septiembre de 2001, no quiere tener reputación a ser refugio de terroristas”.



Ante insistencia de los periodistas sobre la posición de su gobierno, dijo no tener más comentarios porque es asunto que corresponde a los colombianos, “pero cuidado a los países que dan refugio a terroristas”, reiteró.



Sobre las críticas del presidente Daniel Ortega en torno a la supuesta insensibilidad del gobierno norteamericano para cooperar en la superación de la crisis energética que sufre Nicaragua desde la Administración de Enrique Bolaños, Trivelli mencionó los proyectos de perforación de 19 pozos que inauguró el último jueves en este municipio, como una expresión permanente de la voluntad de cooperación.





Trueque de misiles por equipos médicos en marcha

“Desde el año 2002, solamente en el aspecto agrícola, o sea en la comida y asistencia técnica hemos dado proyectos que valen más de 150 millones de dólares”, puntualizó.



Añadió que el compromiso de la cooperación estadounidense ha sido significativo para el pueblo, la democracia, empleo, salud, educación, seguridad y emergencia. En lo energético dijo que hay un convenio con el Instituto Nicaragüense de Energía, INE, para que mejoren el sistema regulatorio en el país.



El alto diplomático norteamericano rechazó afirmaciones del procurador de Derechos Humanos, Omar Cabezas, quien recientemente insinuó “mano pachona” de Washington en las actividades de protesta que realizan distintas organizaciones civiles de Nicaragua, contra el gobierno de Ortega, principalmente el paro de transporte.



Agregó que marchan normales las negociaciones sobre la propuesta del intercambio de los misiles antiaéreos del Ejército por equipamiento médico a centros hospitalarios, y mencionó la estadía --hace algunas semanas-- de una comisión que valora los términos.