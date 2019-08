CGR debe investigar avioneta de Rivas Edgard Barberena

16 Mayo 2008 |

10:47 a.m. |







El doctor Sergio García Quintero emplazó a la Contraloría General de la República abrir una investigación sobre la nave aérea que utiliza el presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas.



García Quintero en declaraciones formuladas a EL NUEVO DIARIO dijo que con el salario que devenga el funcionario no le daría abasto para pagar el mantenimiento de la avioneta Merlin IIIC, modelo Swearingen que utiliza para viajar constantemente a Costa Rica.



"Me parece un enorme cinismo y una enorme ignorancia el decir -la justificación del uso de la nave- que todo eso está en la vida privada y que no puede dar repuestas y que los medios de comunicación no tienen derecho de estarlo interrogando sobre eso", expresó el jurista.



"Me ha causado una gran sorpresa y expectación de que el presidente del CSE pretenda ampararse en un silencio torpe en relación a las preguntas que le han hecho los medios de comunicación en relación al avión que alquila con mucha frecuencia, porque le parece insuficiente los medios de locomoción que utiliza el ciudadano común y corriente".



"El (Rivas) está por encima de su torres de marfil que inclusive se permite el lujo de arrendar aviones que más bien da la impresión de que es propiedad de él y cuando se le pregunta manifiesta olímpicamente de que no tiene nada que contestar a los medios de comunicación", mencionó.



García Quintero dijo que Rivas "pareciera que nunca ha pasado por la acera de una universidad y menos de la facultad de derecho y como que no tuviera nadie que lo asesore".



"Habla al golpe de su arrogancia e ignorancia, porque se olvida que los artículos de 154 y 156 de la Constitución Política señala dentro de las atribuciones de la Contraloría General de la República, órgano fiscal rector de los bienes nacionales el derecho de poder investigar y solicitar información en relación a cualquier oficina del gobierno o cualquier dependencia de una empresa privada en la cual el Estado tuviera acciones o participación".



En este sentido el presidente del poder Electoral está obligado a dar información y "los medios de comunicación social tiene el derecho de preguntar a los que dirigen las empresas y organos nacionales a que informen sobre los bienes que está utilizando".



Agregó que Rivas olvida que la ley de la CGR señala en sus artículos 10, 13, 80 las potestades que tiene la Contraloría para poder preguntarle al titular del poder Electoral sobre los bienes.