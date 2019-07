Tres mil hectáreas arden en la RAAN

LAS MINAS, RAAN



Nicaragua ha perdido hasta ahora tres mil hectáreas de bosques latifoliados por los incendios forestales que iniciaron hace una semana en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), según estimaciones del coordinador de los Censejos de Poder Ciudadano (CPC) de Rosita, Marvin Pérez Bermúdez.



El fuego empezó en Las Breñas, un caserío mestizo localizado entre Rosita y Puerto Cabezas, concretamente en la parcela del poblador Miguel Trujillo, quien no pudo controlarlo ni evitar que se propagara a la finca San Judas, del empresario pesquero Gustavo Medina.



Luego las llamas se propagaron por el bosque tupido de Las Breñas pasando por El Pollo y Waspado. Versiones no confirmadas indican que ya hay fuego al otro lado del río Kukalaya, aunque en menor proporción, según los comunitarios.



Sergio Tercero Baca, coordinador de una Cooperativa de Productores Agroforestales y Ambientales de la RAAN (Caforam), asegura que sus integrantes trabajan en la zona para contener las llamas, que además de Las Breñas, avanzaron a Okonwás Abajo, el Black, Risco de Oro, jurisdicción de Rosita, y Greytown y Kukalaya Arriba, jurisdicción de Puerto Cabezas.



El fuego, dijeron los comunitarios, avanza en dirección a Tasba Pri, donde los pobladores de comunidades como Sahsa y Sumubila temen que sus viviendas terminen arrasadas por el fuego si éste no es prontamente controlado.



En Las Breñas hay unos 150 efectivos del Ejército, de Inafor, y comunitarios que han avanzado bastante en la sofocación del fuego usando bombas de mochila para tirar agua sobre las llamas.