Transportistas incrementan presión en departamentos

Los transportistas del sector selectivo e interurbano no ceden en sus posiciones tras 12 días de protestas por las imparables alzas de los derivados del petróleo y la falta de propuestas reales del gobierno para resolver la crisis.



En Bluefields, decenas de taxistas rechazaron rotundamente los acuerdos suscritos por sus dirigentes con representantes del gobierno regional y central, y amenazan con mantenerse firmes en el paro nacional en demanda de congelamiento de los precios de los combustibles.



Ayer viernes, representantes de cinco cooperativas de taxis, lo mismo que empresarios del transporte acuático de Bluefields y Kukra Hill, se reunieron con la coordinadora de gobierno de la RAAS, Yadira Flores, y una comitiva del gobierno central encabezada por el coordinador de la secretaría de Desarrollo de la Costa Atlántica, Lumberto Campbell.





Vuelve violencia a Carazo

Mientras que en Carazo, la violencia volvió nuevamente a los tranques donde transportistas y buseros se resisten a doblar el brazo y ceder al desgaste al que según dirigentes los está sometiendo el gobierno en la segunda semana del paro general del transporte.



En el tranque ubicado en el sector de “La Chona”, poco antes de las once de la mañana de este viernes, agentes de tránsito y miembros de la Brigada Especial Antimotines, cayeron en operativo relámpago, tras haber obtenido información de que los buseros estaban armados y dispuestos a impedir que las unidades de la cooperativa Granma continuaran trasladando pasajeros a la capital.





Afectaciones en Chinandega

El paro de transporte que llega a su décimo tercer día consecutivo, no permite que pequeños productores de hortalizas, aguacates, frutas, verduras, lácteos, camaroneros y pescadores de 22 comarcas pertenecientes a la Península de Cosigüina, a Jiquilillo, a Aserradores y a El Manzano, entre otras, comercialicen sus productos en los mercados de Chinandega y de Managua.



Los autobuses pertenecientes a la Cooperativa de Transportes Unidos de Chinandega (Cotruchi) están estacionados a ambos lados de la carretera Chinandega-El Viejo sumados al paro nacional.





(Heberto Jarquín, Alberto Cano, Roger Olivas)