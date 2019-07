Paro dejó pérdidas millonarias

Las Minas, Estelí, Jinotega



Por ejemplo, en Las Minas, Región Autónoma del Atlántico Norte, los productores consideran que es “incuantificable” la afectación que hubo durante las protestas a los principales rubros que dinamizan las economías locales en Siuna, Rosita, Bonanza, Mulukukú y Prinzapolka.



Mientras en Estelí, varios productores debieron utilizar bestias de carga para trasladar sus productos y venderlos en la iniciativa conocida como "Mercadito Campesino", que funciona los viernes

El paro de transporte que afectó el país dejó pérdidas millonarias en Matagalpa y Jinotega.



Doña Jerónima Rivera, vendedora de granos básicos en el Mercado Central de Jinotega, aseguró que no hay clientes porque no se pueden movilizar.



Alí Zeas, miembros de la Asociación de Ganaderos de Jinotega, señaló que las pérdidas en el sector lácteo son millonarias, aunque argumentó que no podía señalar una cantidad exacta debido que están realizando una evaluación.





Chontales y Granada

El sector ganadero en Chontales se mostraba sumamente preocupado por las pérdidas que les produjo el paro de transporte.



Nardo Sierra, Presidente de la Asociación Ganadera de Chontales, Asogacho, señala que el matadero de la región ha parado en un 70 por ciento su producción por la falta de ganado, ya que el transporte de carga no está prestando el servicio.



Otro sector afectado es el lácteo, ya que 50 mil galones de leche por día, no son acopiados, ya que los acopiadores no pueden trasladar el líquido blanco de las fincas de los productores a los centros de industrialización.



Los casi 400 pequeños productores de la zona de Malacatoya que están integrados en la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC) en Granada, se mostraron resentidos por las consecuencias del paro nacional de transporte. Los trabajadores, que en su mayoría se dedican a la producción de arroz, no han podido sacar los alimentos, debido a que no cuentan con los medios de transporte.



El presidente de la ATC, Clemente Pavón, manifestó que las grandes arroceras como la “Benllano” y “Santa Lastenia”, que siembran más de dos mil manzanas cada una, aún no han sacado la producción desde Malacatoya.





Turismo afectado

Por otro lado, el paro también ha causado inconvenientes al sector turístico en “La Gran Sultana”. La delegada del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), Blanca Coronel, manifestó que el problema principal radica en el “encierro” que están viviendo los turistas, debido a que no han podido salir del municipio y del departamento.





Producción lechera experimenta pérdidas en León

Productores de Achuapa, El Sauce, Santa Rosa del Peñón y el municipio de El Jicaral, en el departamento de León, han denunciado pérdidas incalculables en la producción lechera.



Mas de 21 mil litros de leche no fueron acopiados por el problema del transporte en la semana recién pasada. Estos municipios producen mensualmente alrededor de 18 mil kilos de queso que se distribuyen y exportan al mercado nacional e internacional.



A pesar del problema del transporte, los pequeños productores de hortalizas y legumbres han abastecido los distintos mercados de la cabecera departamental de León.



El Magfor abastecerá con semillas certificadas, fertilizantes y otros insumos a cinco mil 700 productores en los diez municipios del departamento de León.