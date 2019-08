Legión feminista sondea a Daniel Ortega en Perú

Organizaciones de mujeres inmersas en la Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, se pronunciaron contra el presidente Daniel Ortega, previo y durante la V Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, por considerarlo uno de los grandes violadores de derechos contra las mujeres, por ser parte de los artífices para la penalización del aborto terapéutico en Nicaragua, entre otras cosas.



La carta suscrita en Lima, Perú, consideraba la asistencia de Ortega como una ofensa para quienes trabajan el tema de derechos humanos. Por tal razón, especulan que esa fue la verdadera razón por la cual el mandatario no asistió a dicha Cumbre programada del 15 al 17 de este mes; no exactamente por dar pronta solución al paro del transporte.



Azahalia Solís, representante del Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua e integrante del Punto Focal Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto, comentó que el pronunciamiento fue una iniciativa de las mujeres organizadas del Perú.



“Ellas estaban en espera de la presencia de Ortega con más pronunciamientos y también con pancartas de protesta. Por eso consideramos que no asistió a la reunión. Igual sucedió en la Cumbre Iberoamericana, donde las mujeres chilenas organizadas hicieron su pronunciamiento”.



Solís explicó que esto es parte de una campaña realizada por los movimientos feministas de América Latina y España, en solidaridad con las mujeres nicaragüenses.



Esto inició en 2006 contra la penalización del aborto terapéutico, pero también por la persecución realizada contra las representantes de las organizaciones feministas que apoyaron a la niña ultrajada en el caso “Rosita” y el caso de abusos contra Zoilamérica Narváez.



“El objetivo es la denuncia a nivel mundial contra una persona que no es consecuente en sus acciones, ni con los principios de democracia. Democracia no es sólo ir a votar, sino igualdad de género, de oportunidades y respeto a los derechos humanos”, comenta la líder feminista.



Parte de la carta de repudio expresa:



“Daniel Ortega junto a quienes traicionaron los ideales del Sandinismo, levantaron sus manos para votar que incluso el aborto terapéutico fuera ilegal sin importarles la vida y la salud de las nicaragüenses. Por si fuera poco, han participado en denunciar ante la justicia a nueve defensoras de los derechos humanos de las mujeres”.



“Para nosotras, que creemos en la democracia como sinónimo de justicia y equidad, en un marco de irrestricto cumplimiento de los derechos humanos, es una agresión la presencia de Daniel Ortega en un foro de defensa de los derechos humanos”.



“Llamamos a repudiar su presencia como una defensa de la integridad de las mujeres y como una afirmación contra la impunidad”.



Lima, mayo de 2008



La carta está firmada por organizaciones de toda la región latinoamericana, entre las cuales están Articulación Feminista Mercosur; Campaña por una Convención Interamericana por los Derechos Sexuales y Reproductivos; Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto en América; Comité de América Latina y del Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, Cladem; Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe; Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos; Red de Educación Popular entre Mujeres, Repem.



También la carta está apoyada por Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida, Las Dignas, El Salvador; Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Argentina; Católicas por el Derecho a Decidir, Brasil; Católicas por el Derecho a Decidir, Chile; Cefemina, Costa Rica; Centro de Derechos de Mujeres de Honduras; Centro de Documentación y Estudios (CDE), Paraguay; Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Perú; Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, Promsex, Perú; Colectiva Mujer y Salud, República Dominicana; Concertación Feminista Prudencia Ayala, El Salvador; Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género, Ecuador; Demus; Grupo de Información sobre Reproducción Elegida, Gire-México; Instituto de Estudios de la Mujer “Norma Virginia Guirola de Herrera” Cemujer, El Salvador; Movimiento de Mujeres Manuela Ramos, Perú; Movimiento Salvadoreño de Mujeres; Mujer y Salud en Uruguay-MYSU; Punto Focal Campaña 28 de Septiembre, Republica Dominicana; y Punto Focal Campaña 28 de Septiembre, Nicaragua.