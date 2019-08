Endurecen seguridad en Tribunales de Managua

Por la situación que vive el país, las autoridades del Complejo Judicial Nejapa decidieron endurecer las medidas de seguridad en los juzgados de Managua, de forma tal que ahora el parqueo de los jueces está vedado a los periodistas.



Antes, los medios de comunicación tenían acceso a dicha área, pero ayer los vigilantes informaron la nueva disposición. El jefe de seguridad de los juzgados, Ronald Márquez, explicó que restringirán el acceso del público a los juzgados de audiencia y de juicio, de tal manera que no podrán permanecer en los pasillos y sólo un familiar por reo podrá ingresar a los recintos.



Márquez explicó que a falta de fondos, las autoridades de la Corte Suprema de Justicia no han podido adquirir los detectores de metales que prometieron desde noviembre de 2007, cuando la fiscal Edith Nohemí Tuckler fue agredida por el reo Juan José Ortiz, quien armado de un verduguillo la quería matar.



Vigilantes del Complejo Judicial Nejapa que demandaron el anonimato, explicaron que pese a los incidentes que ha habido en los juzgados, siguen trabajando “con las uñas”.



“Estos radios no sirven y ni siquiera los uniformes nos han dado. Ya tenemos un año y medio esperando”, comentaron, al mostrar los uniformes viejos que algunos de ellos siguen usando.



Además, se quejaron de la falta de personal, porque aunque hubo nuevas contrataciones, se necesitan 20 hombres por cada turno, pero el promedio por jornada es de 15.



Los guardas de seguridad trabajan turnos de 24 horas para resguardar parqueos, salas de juicios y audiencias, archivo, las oficinas de los jueces, los “pooles” de los secretarios, el archivo de asuntos en trámite, y todo el resto de las oficinas del Complejo Judicial Nejapa, a excepción de las celdas preventivas donde los reos son resguardados por la Policía y oficiales del Sistema Penitenciario Nacional.